Российская красавица-биатлонистка развелась. А теперь соблазняет шикарными видами своего тела
Внутри много горячих фото Екатерины Мошковой.
Внутри много горячих фото Екатерины Мошковой.
Екатерина Мошкова родились в Березовском Свердловской области, но вскоре семья будущей биатлонистки переехала в Ханты-Мансийск.
Екатерина была активным ребенком, поэтому еще до того, как надеть лыжи и взять в руки винтовку, девушка успела позаниматься акробатикой, волейболом, баскетболом и конькобежным спортом.
Придя в биатлонную секцию, Мошкова сразу начала прогрессировать, а ее кумиром была великая Магдалена Нойнер. Сегодня в активе россиянки участие в Кубке мира и три золота Универсиады в Красноярске.
При этом Мошкова не забывала и об образовании: после бакалавриата биатлонистка стала специалистом в сфере адаптивной физической культуры, после магистратуры она получила диплом по специальности «Физическая культура и спорт».
Екатерина до недавнего времени была замужем за администратором тренировочного процесса сборных команд Югры по биатлону Алексеем Носковым, брала его фамилию. Но сейчас девушка снова свободна!