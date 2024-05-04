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13:33 (мск), источник: Sport24

Российская красавица-биатлонистка развелась. А теперь соблазняет шикарными видами своего тела

Внутри много горячих фото Екатерины Мошковой.

Российская красавица-биатлонистка развелась. А теперь соблазняет шикарными видами своего тела | Источник: Sport24

Екатерина Мошкова родились в Березовском Свердловской области, но вскоре семья будущей биатлонистки переехала в Ханты-Мансийск.

Екатерина была активным ребенком, поэтому еще до того, как надеть лыжи и взять в руки винтовку, девушка успела позаниматься акробатикой, волейболом, баскетболом и конькобежным спортом.

Придя в биатлонную секцию, Мошкова сразу начала прогрессировать, а ее кумиром была великая Магдалена Нойнер. Сегодня в активе россиянки участие в Кубке мира и три золота Универсиады в Красноярске.

При этом Мошкова не забывала и об образовании: после бакалавриата биатлонистка стала специалистом в сфере адаптивной физической культуры, после магистратуры она получила диплом по специальности «Физическая культура и спорт».

Екатерина до недавнего времени была замужем за администратором тренировочного процесса сборных команд Югры по биатлону Алексеем Носковым, брала его фамилию. Но сейчас девушка снова свободна!

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