Российская красавица-биатлонистка развелась. А теперь соблазняет шикарными видами своего тела | Источник: Sport24

Екатерина Мошкова родились в Березовском Свердловской области, но вскоре семья будущей биатлонистки переехала в Ханты-Мансийск.

Екатерина была активным ребенком, поэтому еще до того, как надеть лыжи и взять в руки винтовку, девушка успела позаниматься акробатикой, волейболом, баскетболом и конькобежным спортом.

Придя в биатлонную секцию, Мошкова сразу начала прогрессировать, а ее кумиром была великая Магдалена Нойнер. Сегодня в активе россиянки участие в Кубке мира и три золота Универсиады в Красноярске.

При этом Мошкова не забывала и об образовании: после бакалавриата биатлонистка стала специалистом в сфере адаптивной физической культуры, после магистратуры она получила диплом по специальности «Физическая культура и спорт».