Русский танк. Как советский борец вернулся с войны с тяжелыми ранениями и стал олимпийским чемпионом

Источник: Игорь Уткин / ТАСС

«Фронт меня закалил — я много таскал пулемет, диски, делал походы на 40−50 километров, после чего окапывался и вступал в бой. Без воли в борьбе делать нечего», — вспоминал Парфенов. Война сыграла в его судьбе определяющую роль, без приобретенного боевого опыта простой слесарь вряд ли когда-то решился бы начать спортивную карьеру.

Тревожная юность

В детстве, которое прошло у Парфенова в подмосковной деревне, он совершенно не задумывался о спорте. Мальчик рано лишился отца и был вынужден помогать матери, в одиночку тянувшей внушительное домашнее хозяйство. В подростковом возрасте он отучился на слесаря, получил работу на ткацкой фабрике и был счастлив от того, что начал пополнять семейный бюджет. 15-летний Анатолий планировал и дальше совершенствоваться в профессии и идти по простой и понятной карьерной лестнице, но его жизнь, как и жизни остальных советских граждан, в одночасье изменила Великая Отечественная война.

Парфенов с первых дней войны рвался на фронт, но добился своего только осенью 1942-го, и то обманом. Рослый и широкоплечий 16-летний юноша убедил призывную комиссию в своем совершеннолетии, и уже спустя несколько месяцев оказался на передовой. Анатолия определили в 69-ю гвардейскую стрелковую дивизию 208-го полка. Офицеры были впечатлены физической формой юноши и определили его в пулеметчики, посчитав, что он легко справится с тяжелым оружием.

В 1943-м Парфенов принимал участие в форсировании Днепра. Его рота попала под ураганный огонь противника, понесла тяжелые потери. Будущий борец и его уцелевшие товарищи чудом добрались до берега, окопались и трое суток отбивали атаки фашистов в ожидании подкрепления. Парфенов в том бою получил тяжелое ранение и за проявленное мужество представлен к ордену Ленина.

Пройдя лечение в госпитале, Анатолий решил поступить в танковое училище. Успешно окончил его и стал механиком-водителем легендарного Т-34. При освобождении Варшавы он получил еще одно ранение, но восстановился и закончил войну в Берлине.

Я родился в рубашке. За годы войны получил пять дырок, два тяжелых ранения и контузию. Все ранения были с серьезными осложнениями. В голове были три дырки и остались два осколка, правая рука осталась кривой. Анатолий Парфенов

Из бойцов в борцы

После окончания войны Парфенов вернулся в родную деревню, восстановился на ткацкой фабрике и продолжил работать слесарем. В конце 1940-х он увлекся спортом, изначально как болельщик. Молодой человек ходил на футбол, читал книги про Поддубного и постепенно пришел к мысли, что и сам мог бы попробовать силы в борьбе. С физической подготовкой у него все было в порядке: на фабрике он в одиночку передвигал огромные станки, в поле вместо лошади тягал стога с сеном.

Но только в 1951-м в 25 лет Парфенов случайно оказался в зале для борьбы, где хотел понаблюдать за тренировками опытных спортсменов. Тренер общества «Динамо» Андрей Гордиенко заметил гиганта и решил дать шанс парню с ростом 191 сантиметр и весом за 100 килограммов. Окончательно все сомнения тренера развеялись после того, как Анатолий на вытянутых руках поднял перед собой штангу.

Весила штанга, которую поднял Парфенов, 85 килограммов.

Гордиенко предстояло решить сложную задачу и обучить одаренного сумасшедшей физической силой молодого человека технике классической борьбы с нуля. Дополнительные проблемы Парфенову доставляли последствия ранений: в частности, у него была сильно ограничена подвижность правой руки. Несмотря ни на что, он фанатично отдался тренировочному процессу и уже через несколько месяцев взял бронзу на первенстве Москвы.

Спустя три года Анатолий завоевал золотую медаль на чемпионате СССР и стал кандидатом на поездку на Олимпиаду в Мельбурн. Главными конкурентами в борьбе за путевку на Игры у столичного динамовца были Йоханес Коткас и Александр Мазур, но на предолимпийском турнире оба уступили шведу Бертилю Антонссону, который считался фаворитом предстоящей Олимпиады. Парфенов же разобрался с грозным скандинавским тяжеловесом и заслужил право представлять СССР в Австралии.

Олимпийские соревнования борцов в 1956-м проходили по сложной круговой схеме, из турнира выбывали спортсмены, набравшие пять штрафных баллов. Жестче всего — на три балла — штрафовали за чистое поражение. Парфенов поразил болельщиков напором и физической мощью, которыми он компенсировал недостаток техники. При этом советскому борцу несколько раз повезло: в первом круге ему присудили победу над немцем Вильфридом Дитрихом только после протеста делегации из СССР, в третьем круге на схватку с ним из-за травмы не явился болгарин Хюсеин Мехмедов, а четвертый круг Анатолий пропускал по жребию.

В итоге советский спортсмен завоевал золото, а решающей оказалась победа над Дитрихом: фронтовик, как и в 1945-м, снова взял верх над немцем и за свой жесткий, атлетичный и местами прямолинейный стиль получил прозвище Русский Танк. Так его окрестили в одной из австралийских газет на следующий день после триумфа.

Передача опыта

После возвращения из Мельбурна Парфенов в 1957-м еще раз стал чемпионом СССР, но дальше его результаты пошли на спад, и в начале 1960-х он принял решение завершить карьеру. Борец переквалифицировался в тренера, работал в родном обществе «Динамо», но продолжал тренироваться сам и поддерживал хорошую форму. Если бы в те годы был развит силовой экстрим, Анатолий точно стал бы его звездой. По свидетельствам очевидцев, ушедший из спорта борец с легкостью брал на плечи 100-килограммового подопечного и делал с ним 120 наклонов, а также крестился 32-килограммовой гирей, держа ее одной рукой за основание.

Главным тренерским достижением Парфенова стало воспитание Николая Балбошина, который в 1976 году также стал олимпийским чемпионом. Ученик превзошел учителя: к золотой медали игр он добавил пять титулов чемпиона мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

Я тогда думал: «За моей спиной человек, прошедший войну. Он настоящий герой, воевал в пехоте, был ранен, вылечился, выучился, стал танкистом, дошел до Берлина… Могу ли я выйти на ковер и показаться слабым, смалодушничать, спасовать перед соперником?». Николай Балбошин

К Парфенову Балбошин попал в 19 лет, тренеру на тот момент было 44, и, по воспоминаниям борца, специалист охотно сходился с ним в партере и нередко побеждал. «Я был выносливый, упрямый, ненавидел проигрывать. И Парфенов заводился. В такие минуты он напоминал неуправляемый снаряд», — вспоминал Балбошин в интервью «СЭ».

Но за пределами ковра Анатолий был очень скромным и спокойным человеком, хоть и имел достаточно устрашающий вид. Этот образ привлек внимание кинорежиссеров, и в начале 1970-х борец снялся в эпизодической роли в сериале «Семнадцать мгновений весны». Огромный спортсмен сыграл гестаповца, сопровождавшего Штирлица. Парфенов не произнес ни одного слова, но точно запомнился зрителям.

Николай Балбошин (слева) и Анатолий Парфенов | Источник: Игорь Уткин / ТАСС

Борец ушел из жизни в январе 1993-го, ему было всего 67 лет. «На даче топил печку, внезапно потерял сознание. Возможно, зашевелился осколок, засевший в районе виска», — рассказывал Балбошин. Родственники обнаружили тело Парфенова только спустя два дня. Международный астрономический союз присвоил имя Parfenov малой планете № 7913 Солнечной системы, а в Москве, Воскресенске и Нижегородской области ежегодно проходят турниры по классической борьбе и дзюдо в память о великом спортсмене.