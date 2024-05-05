Борец Садулаев уверен, что на Олимпиаде сможет показать свою лучшую форму
В субботу спортсмен выиграл чемпионат России по вольной борьбе.
В субботу спортсмен выиграл чемпионат России по вольной борьбе.
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сможет показать свою лучшую форму в случае допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Такое мнение Садулаев высказал журналистам.
4 мая Садулаев стал победителем предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе.
«Если я на Олимпиаду попаду, там болельщики увидят совершенно другого Абдулрашида. Надо сделать все, полностью отдать себя на ковре, чтобы выйти оттуда победителем. Я уже не первый год на ковре, а это дает опыт», — сказал Садулаев.
4 апреля пресс-служба Федерации спортивной борьбы России сообщила, что Международный олимпийский комитет запретил Садулаеву участвовать в турнире в Баку, в этот же день пресс-служба Объединенного мира борьбы назвала причины такого решения — спортсмен отстранен от участия в лицензионном турнире Олимпийских игр в Париже из-за поддержки СВО и причастности к обществу «Динамо». Позднее стало известно, что российская сторона оспорит это решение. Сам Садулаев назвал запрет несправедливым и неожиданным, поскольку ранее уже выступал на соревнованиях в нейтральном статусе.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.