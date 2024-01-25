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25 января, источник: Спорт РИА Новости

Россию допустили к отбору на Олимпиаду в парусном спорте

Международная федерация парусного спорта допустила Россию до отбора на Олимпиаду.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе к участию в регате «Последний шанс», на которой будут разыграны олимпийские лицензии, сообщается на официальном сайте World Sailing.

«Последний шанс» пройдет во Франции с 20 по 27 апреля.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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