Россию допустили к отбору на Олимпиаду в парусном спорте
Международная федерация парусного спорта допустила Россию до отбора на Олимпиаду.
Международная федерация парусного спорта допустила Россию до отбора на Олимпиаду.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе к участию в регате «Последний шанс», на которой будут разыграны олимпийские лицензии, сообщается на официальном сайте World Sailing.
«Последний шанс» пройдет во Франции с 20 по 27 апреля.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.