Россию допустили к отбору на Олимпиаду в парусном спорте

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе к участию в регате «Последний шанс», на которой будут разыграны олимпийские лицензии, сообщается на официальном сайте World Sailing.