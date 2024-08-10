Олимпиада-2024: белорусские спортсмены завоевали четыре медали в Париже

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители команды нейтральных атлетов из Беларуси завершили выступления на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На главном старте четырехлетия в столице Франции выступили 17 белорусских спортсменов. За две недели соревнований они выиграли одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

Две медали из четырех были добыты в прыжках на батуте: у мужчин Иван Литвинович защитил звание олимпийского чемпиона, а у женщин Виолетта Бордиловская заняла вторую позицию.

Также серебро в мужской академической гребле завоевал Евгений Золотой, а в турнире тяжелоатлетов в весовой категории до 102 кг Евгений Тихонцов стал бронзовым призером.

Остальные представители делегации нейтральных атлетов из Беларуси показали на парижских Играх следующие результаты: