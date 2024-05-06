Сергей Карякин поддержал заявление Вяльбе о Путине
Шахматист Сергей Карякин поддержал главу Федерации лыжных гонок России.
Шахматист Сергей Карякин поддержал главу Федерации лыжных гонок России.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что готова идти за президента России «и в партизаны, и в атаку, и куда угодно».
«Помимо того, что я привыкла служить своей родине, за Владимира Владимировича готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку, и куда угодно. Он этого заслуживает. И сейчас, как никогда, заслуживает того, чтобы мы вокруг него объединились. Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно, чтобы прямо по центру Лондона уже что-то проехалось и все наконец-то сели и сидели тихо», — сказала Вяльбе.
Сергей Карякин поддержал подобное высказывание олимпийской чемпионки.
«Заявление Елены Вяльбе эмоциональное, но мы все поддерживаем нашего президента и готовы сделать все для того, чтобы цели и задачи нашей страны были реализованы. Я не люблю громкие слова и лозунги, но все, что от меня зависит, все, что надо сделать, я сделаю», — приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».
55-летняя Елена Вяльбе с 2010 года является президентом ФЛГР. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам.
Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что ему хочется, чтобы ни один российский спортсмен не принял участие в Олимпийский играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.