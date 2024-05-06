Сергей Карякин поддержал заявление Вяльбе о Путине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что готова идти за президента России «и в партизаны, и в атаку, и куда угодно».

«Помимо того, что я привыкла служить своей родине, за Владимира Владимировича готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку, и куда угодно. Он этого заслуживает. И сейчас, как никогда, заслуживает того, чтобы мы вокруг него объединились. Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно, чтобы прямо по центру Лондона уже что-то проехалось и все наконец-то сели и сидели тихо», — сказала Вяльбе.

Сергей Карякин поддержал подобное высказывание олимпийской чемпионки.

«Заявление Елены Вяльбе эмоциональное, но мы все поддерживаем нашего президента и готовы сделать все для того, чтобы цели и задачи нашей страны были реализованы. Я не люблю громкие слова и лозунги, но все, что от меня зависит, все, что надо сделать, я сделаю», — приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».

55-летняя Елена Вяльбе с 2010 года является президентом ФЛГР. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам.