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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Факел» — лучший клуб РПЛ по эффективности трат, «Зенит» — худший

Среди команд из топ-5 турнирной таблицы после 18 туров самый эффективный — лидирующий в таблице РПЛ «Краснодар». Южане занимают 9-е место в рейтинге.

Факел
Зенит
Спартак
Краснодар
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сайт Metaratings.ru составил рейтинг эффективности работы менеджеров и тренерского штаба клубов Российской Премьер-лиги. При работе над рейтингом были собраны данные по бюджетам клубов, а затем получившиеся значения разделены на количество набранных баллов.

Только у одного клуба РПЛ бюджет ниже 1 миллиарда рублей — воронежского «Факела». По словам генерального директора клуба Романа Асхабадзе, клуб из Воронежа располагает на сезон бюджетом порядка 737 миллионов рублей, включая все расходы на все департаменты клуба: академию, молодежный футбол, логистику и зарплатный фонд. Это почти вдвое меньше, чем у предпоследней команды рейтинга — «Пари НН» (1,3 млрд рублей). При этом воронежцы идут на 11-м месте с отрывом в 2 очка от зоны стыков и в 8 баллах от зоны вылета.

Бюджеты «Зенита» и «Спартака» настолько большие, что только на эти две команды приходится треть от общих трат всех клубов РПЛ. Сине-бело-голубые в нынешнем сезоне запланировали расходы на 13,1 миллиардов рублей, а москвичи — на 9 миллиардов. Таким образом, «стоимость» одного турнирного балла у обеих команд превосходит 300 миллионов рублей.

Источник: Metaratings

По эффективности затрат среди топ-команд лучшие результаты показал «Краснодар». При бюджете в 4,5 миллиарда рублей (что почти в 3 раза меньше, чем у «Зенита»), команда лидирует в турнирной таблице с 38 очками. В среднем каждый балл клуба стоит 118 миллионов рублей — это 9-й результат среди клубов РПЛ.

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«Факел» — лучший клуб РПЛ по эффективности трат, «Зенит» — худший
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