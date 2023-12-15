«Факел» — лучший клуб РПЛ по эффективности трат, «Зенит» — худший

Сайт Metaratings.ru составил рейтинг эффективности работы менеджеров и тренерского штаба клубов Российской Премьер-лиги. При работе над рейтингом были собраны данные по бюджетам клубов, а затем получившиеся значения разделены на количество набранных баллов.

Только у одного клуба РПЛ бюджет ниже 1 миллиарда рублей — воронежского «Факела». По словам генерального директора клуба Романа Асхабадзе, клуб из Воронежа располагает на сезон бюджетом порядка 737 миллионов рублей, включая все расходы на все департаменты клуба: академию, молодежный футбол, логистику и зарплатный фонд. Это почти вдвое меньше, чем у предпоследней команды рейтинга — «Пари НН» (1,3 млрд рублей). При этом воронежцы идут на 11-м месте с отрывом в 2 очка от зоны стыков и в 8 баллах от зоны вылета.

Бюджеты «Зенита» и «Спартака» настолько большие, что только на эти две команды приходится треть от общих трат всех клубов РПЛ. Сине-бело-голубые в нынешнем сезоне запланировали расходы на 13,1 миллиардов рублей, а москвичи — на 9 миллиардов. Таким образом, «стоимость» одного турнирного балла у обеих команд превосходит 300 миллионов рублей.