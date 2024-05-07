Безруков пошутил по поводу отмены гола «Рубина» в матче с ЦСКА

На 86-й минуте матча судья Владислав Безбородов отменил гол Безрукова, так как мяч попал ему в руку.

«Последняя шутка на сегодня: как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?», — сказал футболист.

Ранее Безруков в послематчевом интервью после победы над «Зенитом» (2:0) пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Шутка футболиста вызвала резонанс среди СМИ и болельщиков, а комитет по этике РФС пообещал дать этому высказыванию правовую оценку.

Безруков выступает за «Рубин» с 2022 года. В этом сезоне полузащитник провел за клуб 21 матч, в которых отметился двумя забитыми мячами.