Безруков пошутил по поводу отмены гола «Рубина» в матче с ЦСКА
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал итоги матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал итоги матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
На 86-й минуте матча судья Владислав Безбородов отменил гол Безрукова, так как мяч попал ему в руку.
«Последняя шутка на сегодня: как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?», — сказал футболист.
Ранее Безруков в послематчевом интервью после победы над «Зенитом» (2:0) пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Шутка футболиста вызвала резонанс среди СМИ и болельщиков, а комитет по этике РФС пообещал дать этому высказыванию правовую оценку.
Безруков выступает за «Рубин» с 2022 года. В этом сезоне полузащитник провел за клуб 21 матч, в которых отметился двумя забитыми мячами.
«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч казанцы проведут в субботу, 11 мая, дома против «Ростова».