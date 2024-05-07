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08:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Безруков пошутил по поводу отмены гола «Рубина» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал итоги матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Рубин
ЦСКА
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

На 86-й минуте матча судья Владислав Безбородов отменил гол Безрукова, так как мяч попал ему в руку.

«Последняя шутка на сегодня: как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?», — сказал футболист.

Ранее Безруков в послематчевом интервью после победы над «Зенитом» (2:0) пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Шутка футболиста вызвала резонанс среди СМИ и болельщиков, а комитет по этике РФС пообещал дать этому высказыванию правовую оценку.

Безруков выступает за «Рубин» с 2022 года. В этом сезоне полузащитник провел за клуб 21 матч, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч казанцы проведут в субботу, 11 мая, дома против «Ростова».

ЦСКА
2:2
Первый тайм: 1:1
Рубин
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