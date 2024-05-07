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12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Кержаков: Кто-то свыше делает так, чтобы интрига в РПЛ сохранялась

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ничейном результате в матче с воронежским «Факелом» (1:1).

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Вчера, 6 мая, «Факел» на своем поле принимал «Зенит» в матче 27-го тура РПЛ. У сине-бело-голубых мяч в первом тайме забил капитан команды Дуглас Сантос. На 12-й добавленной минуте ко второму тайму хозяева сумели сравнять счет благодаря голу с пенальти. Отличиться смог нападающий Евгений Марков.

— Всегда обидно терять очки, особенно на последней секунде матча. Но искать крайних и виноватых не надо. В том числе потому, что самые важные матчи еще впереди.

— Два последних матча «Зенит» сыграл со счетом 1:1. Но, судя по вашему настроению, ничья ничье рознь?

— Так и есть. С «Факелом» мы полностью контролировали игру в первом тайме. Забили, потом был незасчитанный гол во втором тайме. Кто‑то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Но кто в этом виноват, кроме нас самих? В том же Воронеже могли побеждать с крупным счетом. Еще есть три тура, так что посмотрим, — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

После 27-го тура РПЛ «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 51 очко. Идущие на втором месте «Краснодар» и московское «Динамо» отстают от сине-бело-голубых на один балл. В следующем туре команда Сергея Семака 11 мая на домашнем поле сыграет с ЦСКА.

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