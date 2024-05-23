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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Тюкавин сможет сыграть с «Краснодаром»

Лучший бомбардир московского «Динамо» перед решающим матча сезона восстановился после повреждения, полученного в предыдущей игре.

Динамо
Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле обыграло «Крылья Советов» со счетом 4:1. Тюкавин был заменен на 90-й минуте, получив повреждение после столкновения с игроком самарцев Денисом Якубой. Нападающий бело-голубых покинул стадион с ортезом на ноге.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 30, 25.05.2024, 16:30

Краснодар-Динамо-

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Он тренируется в общей группе. Физически и морально он готов играть. Если они выиграют золотые медали, то все вообще будет великолепно», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

21-летний Тюкавин в сезоне-2023/24 отыграл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

В заключительном туре РПЛ «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу с 56 очками. «Зенит» идет на второй строчке, уступая бело-голубым два очка. «Краснодар» замыкает тройку, отставая от лидера на три балла. Для победы в текущем сезоне чемпионата России «Динамо» достаточно не проиграть команде Мурада Мусаева. Последний раз московское «Динамо» выигрывало чемпионат страны в 1976 году.

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