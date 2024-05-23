Тюкавин сможет сыграть с «Краснодаром»

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле обыграло «Крылья Советов» со счетом 4:1. Тюкавин был заменен на 90-й минуте, получив повреждение после столкновения с игроком самарцев Денисом Якубой. Нападающий бело-голубых покинул стадион с ортезом на ноге.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Краснодар - Динамо -

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Он тренируется в общей группе. Физически и морально он готов играть. Если они выиграют золотые медали, то все вообще будет великолепно», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

21-летний Тюкавин в сезоне-2023/24 отыграл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.