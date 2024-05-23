Тюкавин сможет сыграть с «Краснодаром»
Лучший бомбардир московского «Динамо» перед решающим матча сезона восстановился после повреждения, полученного в предыдущей игре.
Лучший бомбардир московского «Динамо» перед решающим матча сезона восстановился после повреждения, полученного в предыдущей игре.
В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле обыграло «Крылья Советов» со счетом 4:1. Тюкавин был заменен на 90-й минуте, получив повреждение после столкновения с игроком самарцев Денисом Якубой. Нападающий бело-голубых покинул стадион с ортезом на ноге.
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии здоровья футболиста.
«Он тренируется в общей группе. Физически и морально он готов играть. Если они выиграют золотые медали, то все вообще будет великолепно», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».
21-летний Тюкавин в сезоне-2023/24 отыграл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
В заключительном туре РПЛ «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу с 56 очками. «Зенит» идет на второй строчке, уступая бело-голубым два очка. «Краснодар» замыкает тройку, отставая от лидера на три балла. Для победы в текущем сезоне чемпионата России «Динамо» достаточно не проиграть команде Мурада Мусаева. Последний раз московское «Динамо» выигрывало чемпионат страны в 1976 году.