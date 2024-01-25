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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Шевченко избран президентом Украинской ассоциации футбола

Легенда киевского «Динамо» и «Милана» был единственным кандидатом на пост главы УАФ.

Украина
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Источник: Reuters

Новым главой Украинской ассоциации футбола стал бывший капитан и тренер сборной страны Андрей Шевченко. Его избрали на внеочередном XXVI Конгрессе УАФ. Официальная процедура была формальностью — Шевченко выступил единственным кандидатом.

Предыдущим президентом УАФ был Андрей Павелко, который сейчас находится в СИЗО из-за подозрений по хищению средств во время строительства футбольных полей. Павелко работал в должности с 2015 года. Ранее Украинскую ассоциацию футбола возглавляли Виктор Банников, Валерий Пустовойтенко, Григорий Суркис и Анатолий Коньков.

Последним местом работы Шевченко был недолгий тренерский опыт в Серии А, возглавляя «Дженоа». До этого легенда «Милана» работал со сборной Украины, с которой дошел до четвертьфинала на Евро-2020.

Андрей Шевченко считался одним из лучших нападающих мира своего поколения, в 2004 году украинец стал обладателем «Золотого мяча».

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Андрей Шевченко избран президентом Украинской ассоциации футбола
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