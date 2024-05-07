Малком забил победный гол, пройдя с мячом через полполя: видео

Счет в матче на 30-й минуте открыл нападающий хозяев Фирас аль-Бурайкан. На 52-й минуте счет с передачи Малкома сравнял Александр Митрович, а на 89-й бразилец с российским паспортом стал автором победного мяча. Бывший футболист «Зенита» получил мяч в центральном круге, совершил сольный проход со своей половины поля и завершил его точным ударом по воротам экс-вратаря «Челси» Эдуара Менди.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c16f2f7fc93b3efe&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241343" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Малком перешел в «Аль-Хиляль» прошлым летом из «Зенита» за 60 млн евро. Он стал самой дорогой продажей в истории РПЛ. За саудовский клуб Малком провел 45 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 13 результативных передач.