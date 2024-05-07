Малком забил победный гол, пройдя с мячом через полполя: видео
«Аль-Хиляль» на выезде одержал волевую победу над «Аль-Ахли» (2:1) в матче 28-го туре чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Хиляль» на выезде одержал волевую победу над «Аль-Ахли» (2:1) в матче 28-го туре чемпионата Саудовской Аравии.
Счет в матче на 30-й минуте открыл нападающий хозяев Фирас аль-Бурайкан. На 52-й минуте счет с передачи Малкома сравнял Александр Митрович, а на 89-й бразилец с российским паспортом стал автором победного мяча. Бывший футболист «Зенита» получил мяч в центральном круге, совершил сольный проход со своей половины поля и завершил его точным ударом по воротам экс-вратаря «Челси» Эдуара Менди.
Малком перешел в «Аль-Хиляль» прошлым летом из «Зенита» за 60 млн евро. Он стал самой дорогой продажей в истории РПЛ. За саудовский клуб Малком провел 45 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 13 результативных передач.
«Аль-Хиляль» уверенно лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, опережая идущий вторым «Аль-Наср» на 12 очков. Для завоевания 19-го чемпионского титула команде осталось набрать в четырех ближайших матчах всего одно очко.