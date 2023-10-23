Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США

22 октября в техасском Остине прошел Гран-при США.

По итогам гонки пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал вторым, а гонщик «Феррари» Шарль Леклер — шестым.

После финиша болиды обоих гонщиков не смогли пройти техническую проверку. Выяснилось, что планки под днищем болидов оказались тоньше установленных регламентом норм.

Экспертная комиссия установила, что высокий износ планок стал результатом сочетания неровной трассы и проведенной накануне спринтерской гонки, что свело до минимума время на настройку и проверку машины перед воскресным заездом.

Однако, согласно статье 3.5.9e технического регламента «Формулы-1», всю ответственность за соответствие болида правилам несут участники гонки, поэтому и были дисквалифицированы.

После дисквалификаций пилотов из Великобритании и Монако на второе место поднялся Ландо Норрис из «Макларена», а Карлос Сайнс из «Феррари» стал третьим.

Таким образом, пилот из США Логан Сарджент занял десятое место в гонке набрал первое очко в карьере. Как сообщает Racer.com. гонщик «Уильямса» стал первым за 30 лет пилотом из США, который набрал очки на этапе «Формулы-1». Последний раз американцы набирали очки в 1993 году, когда на Гран-при Италии Майкл Андретти финишировал на третьем месте.