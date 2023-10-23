Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Анахайм
Бостон
Футбол. Зарубежный
22.10
Барселона
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.10
Лион
Клермон Фут
12
Футбол. Зарубежный
22.10
Милан
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
22.10
Вильярреал
Алавес
11
Футбол. Первая лига
22.10
Торпедо
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Премьер-лига
22.10
Ростов
Ахмат
30
Футбол. Зарубежный
22.10
Аталанта
Дженоа
20
Футбол. Зарубежный
22.10
Астон Вилла
Вест Хэм
41
Футбол. Зарубежный
22.10
Хайденхайм
Аугсбург
25
Футбол. Зарубежный
22.10
Монако
Метц
21
Футбол. Первая лига
22.10
Арсенал
Кубань
31
Футбол. Первая лига
22.10
Ленинградец
Нефтехимик
12
Футбол. Зарубежный
22.10
Жирона
Альмерия
52
Хоккей. КХЛ
22.10
Динамо Мн
Салават Юлаев
ОТ
32
Футбол. Первая лига
22.10
Черноморец
Тюмень
01
Хоккей. КХЛ
22.10
Ак Барс
ЦСКА
41
Футбол. Премьер-лига
22.10
Зенит
Крылья Советов
31
Футбол. Зарубежный
22.10
Кельн
Боруссия М
31
Футбол. Зарубежный
22.10
Лилль
Брест
10
Футбол. Зарубежный
22.10
Нант
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
22.10
Тулуза
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
22.10
Болонья
Фрозиноне
21
Футбол. Зарубежный
22.10
Салернитана
Кальяри
22
Футбол. Первая лига
22.10
КАМАЗ
Химки
22
Футбол. Первая лига
22.10
Волгарь
Алания
10
Хоккей. КХЛ
22.10
Куньлунь РС
Барыс
Б
23
Футбол. Зарубежный
22.10
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
01
Хоккей. КХЛ
22.10
Автомобилист
Сибирь
13
Хоккей. КХЛ
22.10
Металлург Мг
Авангард
ОТ
34
Футбол. Премьер-лига
22.10
Спартак
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Зарубежный
22.10
Лорьян
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
22.10
Рома
Монца
10
Все события
Фоторепортажи
31Победный гол Чалова: Россия обыграла Камерун
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
01:05 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен повторил рекорд «Формулы-1» по количеству побед за один сезон

ТАСС, 22 октября. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при США. Соревнования проходили на автодроме «Трасса Америк» в Остине (штат Техас).

Наверх
Источник: AP 2023

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Тройку лидеров замкнул его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за «Макларен». Ферстаппен одержал 50-ю победу за время выступления в «Формуле-1», он стал пятым, кому удалось достичь этой отметки. Больше триумфов имеют на своем счету француз Ален Прост (51), немцы Себастьян Феттель (53), Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).

Ферстаппен выиграл 15-й этап в этом году, нидерландский пилот повторил рекорд «Формулы-1» по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в 2022 году. До этого данное достижение принадлежало Шумахеру и Феттелю, которые побеждали по 13 раз в 2004 и 2013 годах соответственно.

Следующий этап пройдет в Мексике с 27 по 29 октября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Воевода рассказал, как украинский спортсмен отреагировал на его выход с флагом России
Выступавший за сборную России спортсмен вернулся в Канаду
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь