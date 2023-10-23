Ферстаппен повторил рекорд «Формулы-1» по количеству побед за один сезон

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Тройку лидеров замкнул его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за «Макларен». Ферстаппен одержал 50-ю победу за время выступления в «Формуле-1», он стал пятым, кому удалось достичь этой отметки. Больше триумфов имеют на своем счету француз Ален Прост (51), немцы Себастьян Феттель (53), Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).

Ферстаппен выиграл 15-й этап в этом году, нидерландский пилот повторил рекорд «Формулы-1» по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в 2022 году. До этого данное достижение принадлежало Шумахеру и Феттелю, которые побеждали по 13 раз в 2004 и 2013 годах соответственно.