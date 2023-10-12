Бывшую трассу Формулы-1 в Сочи сократят более чем вдвое

Об этом сообщает официальный сайт федеральной территории «Сириус».

Трасса будет функционировать в формате малого кольца, что позволит убрать заборы и открыть для свободного доступа незадействованные участки вокруг Олимпийского парка. Работы станут частью большой подготовки федеральной территории ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в марте 2024 года.

Источник: Соцсети

В результате изменений выход из первого поворота будет соединен в кольцо с 12-м поворотом, что сократит протяженность трассы более чем вдвое — с 5848 до 2313 метров. Отмечается, что существующее покрытие всего трека останется нетронутым, а базовую конфигурации трассы можно будет оперативно восстановить в любой момент.