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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшую трассу Формулы-1 в Сочи сократят более чем вдвое

Гоночная трасса «Сочи Автодром», принимавшая с 2014-го по 2021 год российский этап Формулы-1, серьезно изменит свою конфигурацию.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный сайт федеральной территории «Сириус».

Трасса будет функционировать в формате малого кольца, что позволит убрать заборы и открыть для свободного доступа незадействованные участки вокруг Олимпийского парка. Работы станут частью большой подготовки федеральной территории ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в марте 2024 года.

Источник: Соцсети

В результате изменений выход из первого поворота будет соединен в кольцо с 12-м поворотом, что сократит протяженность трассы более чем вдвое — с 5848 до 2313 метров. Отмечается, что существующее покрытие всего трека останется нетронутым, а базовую конфигурации трассы можно будет оперативно восстановить в любой момент.

В 2022 году «Сочи Автодром» должен был в последний раз принять гран-при России, после чего российский этап Формулы-1 планировалось перенести на автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. В марте 2022 года Формула-1 разорвала контракт на проведение гонок в России из-за ситуации на Украине.

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