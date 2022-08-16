Гонки на выносливость как праздник: Квят и Русинов побеждают в Санкт-Петербурге

Мировой автоспорт знаменит не только «Формулой-1». Очень популярны и ралли (прежде всего Дакар), и американская серия NASCAR, и гонки на выносливость. Среди последних самая престижная — «24 часа Ле-Мана». Сюда стремятся попасть и звезды «Ф-1» от Фернандо Алонсо до Макса Ферстаппена, и знаменитости из мира спорта и кино от Фабьена Бартеза до Майкла Фассбендера. Марафон «24 часа Ле-Мана» проводится с 1923 года, пройти его от старта до финиша — настоящее испытание и для гонщиков, и для механиков. Для тех, кто садится за руль, есть ограничения: вести машину можно не больше 4 часов подряд и не больше 14 часов в сумме. Команда состоит из трех гонщиков, которые оперативно меняются друг с другом. Интересно еще, что вес машины с водителем не должен превышать 900 кг, так что пилотам все время приходится следить за своим весом. Именно на «Ле-Мане» в 1988-м был установлен рекорд скорости, который не побит до сих пор — 405 км/ч!

Гонка "24 часа Ле-Мана" в 1950 году | Источник: AFP 2022

Всего на год позже «Ле-Мана» появилась еще одна знаменитая автогонка — «24 часа Спа» в Бельгии. Она до сих пор является одной из сложнейших в мире из-за особенностей трассы (наклоны, постоянные повороты) и климата (погода часто добавляет сложностей гонщикам). В Спа аварии случаются чаще, а разрыв между победителями и преследователями гораздо меньше, чем во Франции.

Еще одна легендарная трасса в Европе — трасса в немецком Нюрбургринге по прозвищу «Зеленый ад». Здесь побеждал в 24-часовом марафоне знаменитый Ники Лауда, и здесь же он попал в свою страшную аварию в 1976-м в «Формуле-1». Тут чувство страха испытывают даже профессиональные гонщики — сложные повороты на треке (всего их тут больше 70) плюс разница в высоте в разных точках трассы составляет почти 300 метров. Тут одновременно идут соревнования в 21 классе, на круге находятся 160 машин, обгоны совершаются постоянно. Неудивительно, что треть участников не доходят до финиша.

Гонки на выносливость за океаном — отдельная глава в истории мирового автоспорта. Больше ста лет назад все началось в Индианаполисе — Indy 500. Тогда 500 миль (804 км) преодолевали за 6 часов, сейчас победители выезжают из трех часов, но эта гонка остается в «Тройной короне автоспорта», вместе с «24 часа Ле-Мана» и Гран-при Монако в «Формуле-1». Настоящее испытание на выносливость в США в наше время предлагают два других автогоночных ивента: «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга». Соревнование в Дайтоне известно бескомпромиссной борьбой: первые три машины на финише может разделить всего несколько секунд. В отличие от «Ле-Мана» лидеры здесь могут меняться не 10−15 раз за гонку, а 60−70.

Вообще же многочасовые гонки проводятся во всем мире — от Японии и Бахрейна до Австралии. С 2015 года приехать посмотреть на такие соревнования можно и в России. Гоночные треки есть и в Сочи, который несколько лет подряд принимал «Формулу-1», и в Москве, и в Казани. С недавних пор специальный автодром появился и под Санкт-Петербургом.

Автодром "Игора Драйв" в Санкт-Петербурге

6 и 7 августа там прошел второй этап российских гонок на выносливость в этом году — VTB REC Igora Drive 4h. Впервые в России удалось собрать такой звездный состав гонщиков. Три пилота выступали в «Формуле-1» — Даниил Квят, Виталий Петров и Сергей Сироткин. Роман Русинов побеждал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость, а Михаил Алешин выигрывал Мировую серию Рено 3.5. В числе фаворитов был и Виктор Шайтар, победитель гонки «24 часа Ле-Мана».

Квалификацию на втором этапе Russian Endurance Challenge 2022 выиграл экипаж G-Drive Racing Романа Русинова и Даниила Квята. Сама гонка длилась 4 часа, в течение заезда пилоты в командах сменяли друг друга. Интересно, что перед этим этапом автодром «Игора Драйв» усложнили, перепад высот на трассе превысил 20 метров, а уклон на одном из спусков между поворотами достигает теперь 12,5 градуса.

Болид команды SMP Racing

Все 4 часа эмоции не утихали. В гонке Русинов потерял лидерство сразу после старта — вперед вырвался «Мерседес» команды Capital RT. Однако за счет более позднего заезда на дозаправку G-Drive Racing снова вышел вперед и в итоге уверенно победил и в классе Спортпрототипов CN, и в общем зачете. Это случилось, даже несмотря на прокол шины и лишний пит-стоп.

К слову, партнером гонки стал топливный бренд G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть». Участники соревнований заправлялись высокотехнологичным бензином G-Drive 100. Команде-победителю это топливо хорошо знакомо: ребята из G-Drive Racing испытывают его в тестовых и межсезонных тестах.

Для Даниила Квята это был дебют и в гонках на выносливость, и в команде G-Drive Racing. За 4 часа он с Русиновым проехал 115 кругов (почти 600 км). «Выборгская ракета» Виталий Петров и Михаил Алешин из SMP Racing заняли второе место в классе Спортпрототипов и третье место в абсолюте. Между этими командами вклинился дуэт Сергея Столярова и Рината Салихова (Yadro Motorsport), выступавший в классе GT Pro.

Смена пилотов G-Drive Racing на пит-стопе

Позаботились участники и организаторы фестиваля и об экологии. Использованные в гонке шины команды сдали на переработку в рамках экологической акции сети АЗС «Газпромнефть» «Зеленый — новый черный». Всего удалось собрать больше 500 кг. Собранные покрышки превратятся в резиновую крошку, которая используется при изготовлении детских и спортивных площадок.

Болельщикам этот уик-энд запомнится не только 4-часовой гонкой — она стала частью фестиваля скорости и музыки GARAGE FEST на автодроме «Игора Драйв». Тут можно было вблизи посмотреть не только на гоночные прототипы и российский суперкар Marussia B1 GT, но и на классику в лице ВАЗ-2101 и ВАЗ-21063. Также посетители воспользовались уникальной возможностью попасть на пит-лейн и рассмотреть спортивную технику участников гонки.

Автограф-сессия легендарных гонщиков

В зоне G-Drive для любителей автоспорта прошла автограф-сессия со звездными пилотами: Даниилом Квятом, Романом Русиновым и Анастасией Нифонтовой, двукратной чемпионкой мира по ралли-рейдам и первой женщиной в истории, преодолевшей всю дистанцию ралли «Дакара» без техподдержки.

Анастасия Нифонтова и багги по имени «Крош»

Там же можно было «погонять» на автосимуляторах — бросить себе вызов и попробовать побить рекорд Русинова и Квята.

Болельщики соревнуются на автосимуляторе

Кроме того, зрителей порадовала и обширная концертно-развлекательная программа. В первый день фестиваля для всех любителей автогонок выступили NILETTO и группа «Моя Мишель». Во второй день болельщиков радовал один из флагманов российского хип-хопа L'One, а закрывала фестиваль легендарная рок-группа «Звери».

Зрители на концерте "Зверей"

Третий и четвертый этапы Russian Endurance Challenge 2022 пройдут уже осенью. Гонки можно будет посмотреть на странице РОСГОНКИ ВКонтакте.