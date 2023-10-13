Глава МИД Венгрии вступился за российского гонщика Мазепина

«Никита Мазепин — бывший гонщик Формулы-1. Евросоюз внес его в санкционный список, чем, к сожалению, вернулся к коммунистическим принципам. В последний раз ответственность на детей за предполагаемые или реальные действия их родителей возлагали коммунисты», — написал Сийярто в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть), разместив фотографию со встречи с Мазепиным.

Глава венгерского МИД добавил, что «очевидно, не случайно Европейский суд вынес уже два постановления о том, что Никите Мазепину следует разрешить работать в ЕС, то есть соревноваться».

Дмитрий Мазепин — российский предприниматель, совладелец двух крупнейших в России и Восточной Европе производителей минеральных удобрений. Весной 2022 года, после включения в санкционные списки ЕС и Великобритании, он продал 52% акций в контролирующей «Уралхим» и «Уралкалий» компании, сохранив долю в 48%, и покинул пост главы «Уралхима».