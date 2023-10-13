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22:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава МИД Венгрии вступился за российского гонщика Мазепина

БУДАПЕШТ, 13 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал включение бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина в санкционный список ЕС из-за того, что он сын главы «Уралхима» Дмитрия Мазепина.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Никита Мазепин — бывший гонщик Формулы-1. Евросоюз внес его в санкционный список, чем, к сожалению, вернулся к коммунистическим принципам. В последний раз ответственность на детей за предполагаемые или реальные действия их родителей возлагали коммунисты», — написал Сийярто в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть), разместив фотографию со встречи с Мазепиным.

Глава венгерского МИД добавил, что «очевидно, не случайно Европейский суд вынес уже два постановления о том, что Никите Мазепину следует разрешить работать в ЕС, то есть соревноваться».

Дмитрий Мазепин — российский предприниматель, совладелец двух крупнейших в России и Восточной Европе производителей минеральных удобрений. Весной 2022 года, после включения в санкционные списки ЕС и Великобритании, он продал 52% акций в контролирующей «Уралхим» и «Уралкалий» компании, сохранив долю в 48%, и покинул пост главы «Уралхима».

Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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