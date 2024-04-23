Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
74
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Вегас
34
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина
Айлендерс
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Торонто
23
Хоккей. КХЛ
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
24.04
Рейнджерс
Вашингтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
74
04:30
Даллас
Вегас
34
02:30
Каролина
Айлендерс
53
02:00
Бостон
Торонто
23
22.04
Ванкувер
Нэшвилл
42
22.04
Виннипег
Колорадо
76
21.04
Рейнджерс
Вашингтон
41
21.04
Флорида
Тампа-Бэй
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Макдэвид набрал пять очков в стартовом матче плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» (7:4) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.

Эдмонтон
Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У хозяев хет-трик оформил Зак Хайман (7', 25', 47'), еще по одной шайбе забросили Адам Хенрик (10'), Райан Нюджент-Хопкинс (29'), Леон Драйзайтль (42') и Уоррен Фогеле (60'). У гостей забивали Майки Андерсон (31'), Адам Кемпе (38'), Пьер-Люк Дюбуа (57') и Тревор Мур (59').

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал пять результативных передач. Канадец трижды ассистировал Хайману, а также в большинстве помог отличиться Нюджент-Хопкинсу и Драйзайтлю. Это первый случай в XXI веке, когда один игрок сумел сделать пять передач в одном матче плей-офф НХЛ. Ранее это делали лишь Стэн Микита (1973), Уэйн Гретцки (1981) и Джефф Кортнелл (1998). Еще дважды в плей-офф НХЛ делали по шесть передач — Микко Лейнонен (1982) и Уэйн Гретцки (1987).

Нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик установил рекорд НХЛ по наибольшему количеству дней между двумя голами в плей-офф. Последний раз 34-летний канадец забивал 12 лет назад — в сезоне-2011/12 за «Нью-Джерси». С тех пор прошло 4333 дня.

«Эдмонтон» повел в серии с «Лос-Анджелесом» со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в четверг, 25 апреля, в Эдмонтоне, после чего серия переедет в Калифорнию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Эдмонтон
7:4
2:0, 2:2, 3:2
Лос-Анджелес
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь