Макдэвид набрал пять очков в стартовом матче плей-офф НХЛ

У хозяев хет-трик оформил Зак Хайман (7', 25', 47'), еще по одной шайбе забросили Адам Хенрик (10'), Райан Нюджент-Хопкинс (29'), Леон Драйзайтль (42') и Уоррен Фогеле (60'). У гостей забивали Майки Андерсон (31'), Адам Кемпе (38'), Пьер-Люк Дюбуа (57') и Тревор Мур (59').

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал пять результативных передач. Канадец трижды ассистировал Хайману, а также в большинстве помог отличиться Нюджент-Хопкинсу и Драйзайтлю. Это первый случай в XXI веке, когда один игрок сумел сделать пять передач в одном матче плей-офф НХЛ. Ранее это делали лишь Стэн Микита (1973), Уэйн Гретцки (1981) и Джефф Кортнелл (1998). Еще дважды в плей-офф НХЛ делали по шесть передач — Микко Лейнонен (1982) и Уэйн Гретцки (1987).

Нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик установил рекорд НХЛ по наибольшему количеству дней между двумя голами в плей-офф. Последний раз 34-летний канадец забивал 12 лет назад — в сезоне-2011/12 за «Нью-Джерси». С тех пор прошло 4333 дня.

«Эдмонтон» повел в серии с «Лос-Анджелесом» со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в четверг, 25 апреля, в Эдмонтоне, после чего серия переедет в Калифорнию.