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08:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Флорида» проиграла стартовый матч серии плей-офф с «Бостоном»

«Бостон» на выезде обыграл «Флориду» (5:1) в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Флорида
БостонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Морган Гики (33'), Мэйсон Лорей (37'), Брэндан Карло (40'), Джастин Бразо (48') и Джейк Дебраск (57'). У хозяев единственный точный бросок на счету Мэттью Ткачука (32').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Его визави Джереми Свэйман отразил 38 из 39 бросков и был признан первой звездой матча. Американец стал восьмым вратарем в истории НХЛ, который пропустил не более двух голов в каждом из семи матчей с начала плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко остался без набранных очков, не нанес ни одного броска в створ и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-2». Его одноклубник Дмитрий Куликов также не набрал очков и завершил игру с нейтральной полезностью.

«Флорида» завершила серию первого раунда против «Тампы» (4−1) 30 апреля и имела перед этой встречей целую неделю отдыха. «Бостон» завершил семиматчевую серию с «Торонто» (4−3) два дня назад.

«Бостон» повел в серии с «Флоридой» со счетом 1−0. Второй матч серии пройдет в четверг, 9 мая.

Флорида
1:5
0:0, 1:3, 0:2
Бостон
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