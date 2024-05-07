«Флорида» проиграла стартовый матч серии плей-офф с «Бостоном»
«Бостон» на выезде обыграл «Флориду» (5:1) в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
«Бостон» на выезде обыграл «Флориду» (5:1) в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
У гостей заброшенными шайбами отметились Морган Гики (33'), Мэйсон Лорей (37'), Брэндан Карло (40'), Джастин Бразо (48') и Джейк Дебраск (57'). У хозяев единственный точный бросок на счету Мэттью Ткачука (32').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Его визави Джереми Свэйман отразил 38 из 39 бросков и был признан первой звездой матча. Американец стал восьмым вратарем в истории НХЛ, который пропустил не более двух голов в каждом из семи матчей с начала плей-офф.
Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко остался без набранных очков, не нанес ни одного броска в створ и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-2». Его одноклубник Дмитрий Куликов также не набрал очков и завершил игру с нейтральной полезностью.
«Флорида» завершила серию первого раунда против «Тампы» (4−1) 30 апреля и имела перед этой встречей целую неделю отдыха. «Бостон» завершил семиматчевую серию с «Торонто» (4−3) два дня назад.
«Бостон» повел в серии с «Флоридой» со счетом 1−0. Второй матч серии пройдет в четверг, 9 мая.