«Флорида» проиграла стартовый матч серии плей-офф с «Бостоном»

У гостей заброшенными шайбами отметились Морган Гики (33'), Мэйсон Лорей (37'), Брэндан Карло (40'), Джастин Бразо (48') и Джейк Дебраск (57'). У хозяев единственный точный бросок на счету Мэттью Ткачука (32').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Его визави Джереми Свэйман отразил 38 из 39 бросков и был признан первой звездой матча. Американец стал восьмым вратарем в истории НХЛ, который пропустил не более двух голов в каждом из семи матчей с начала плей-офф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bcb412bfda385dc9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241341" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко остался без набранных очков, не нанес ни одного броска в створ и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-2». Его одноклубник Дмитрий Куликов также не набрал очков и завершил игру с нейтральной полезностью.

«Флорида» завершила серию первого раунда против «Тампы» (4−1) 30 апреля и имела перед этой встречей целую неделю отдыха. «Бостон» завершил семиматчевую серию с «Торонто» (4−3) два дня назад.