UFC Вегас 49: Ислам Махачев против Бобби Грина, коэффициенты и ставки
«Любимый ученик Абдулманапа Нурмагомедова» пробивает дорогу к поясу.
«Любимый ученик Абдулманапа Нурмагомедова» пробивает дорогу к поясу.
Прогноз: Бой продлится меньше 2,5 раундов с коэффициентом 1.86 в БК Winline.
Оппонентом Махачева должен был стать Бенил Дариуш, бой с которым оценивали как «претендентский». Победитель мог получить шанс побороться за титул уже в следующем поединке. После того, как Бенил выбыл из поединка из-за травмы, UFC с трудом нашли замену — Грин согласился разделить с Махачевым октагон всего за 10 дней до начала турнира. Причем, по словам Махачева, все топовые легковесы от аналогичного предложения отказались.
В данный момент Бобби не занимает позиции в рейтинге легкого веса, несмотря на то, что провел 42 профессиональных поединка в MMA. По этому показателю с ним может сравнится только один боец из топ-15 дивизиона — экс-чемпион Рафаэль Дос Аньос. Принято считать, что Грин в преддверии боя с Махачевым находится в более выгодном положении, так как ему нечего терять — ни претендентского статуса, ни места в титульной гонке.
Экс-бойцы UFC Чейл Соннен и Майкл Биспинг обращают внимание на то, что команда Грина делает акцент на защиту от переводов в партер и для наработки этого аспекта задействует именитых борцов в тренировочном лагере. С другой стороны, Ислам Махачев на протяжении всей карьеры показывал тотальное доминирование в грэпплинге, контроле в партере. Сложно представить, что Грин станет первым из бойцов, который что-то ему противопоставит, когда Ислам решит перевести схватку на настил октагона.
Другой экс-боец и аналитик Дэн Харди указывает на то, что единственное поражение в послужном списке Махачева (нокаут в бою с Адриано Мартинсом), стало мотивацией к его дальнейшей победной серии в 9 поединков и повлияло на манеру работы в стойке. Никому из следующих соперников не удалось спровоцировать Ислама на неподготовленную атаку и заставить раскрыться для нанесения критического урона.
Провокация — фирменный стиль поведения в октагоне Бобби Грина. Оскорбления в адрес противников и вальяжно расслабленная стойка уже не один раз сыграли в пользу американца. За счет скорости реакции и молниеносно выброшенных ударов, Бобби неоднократно попадал и забирал в свою пользу целые отрезки предыдущих боев в стойке. Сможет ли Грин использовать такую тактику в бою с Исламом?
Ислам в тренировочном лагере готовился к оппоненту с совершенно другим набором ключевых навыков. Дариуш обладает сильным ударом, при этом является черным поясом по джиу-джитсу и представляет в партере опасность, не меньшую, чем в стойке. Грин выделяется манерой передвижения на ногах и акцентом на ударную технику, прежде всего бокс, он явный контрпанчер.
Можно с уверенностью сказать, что россиянин не собирается как-то перестраивать тактику под бой с Бобби Грином, так как не уступает никому из лучших легковесо в мире во владении ударной техникой и умению комбинировать «ударку» с борьбой. Победный сценарий для Махачева — прессинг, контроль октагона в стойке, тейкдаун, контроль и нанесения урона в партере, а затем болевой или удушающий прием. Кэф на такой исход 1.79.
Российский боец армянского происхождения Арман Царукян дебютировал в UFC поединком против Ислама Махачева и уже тогда впечатлил публику ярким выступлением, несмотря на поражение решеним судей. После этого Царукян одержал 4 победы, последнюю из которых нокаутом.
Испанский боец Йоэль Альварез также провел 5 поединков в главном мировом промоушене, и его дебют также закончился поражением вердиктом судей. 4 следующих поединка принесли ему 4 досрочных победы, приковав к его выступлениям зрительский интерес и внимание экспертов. 16 побед в своей профессиональной карьере «Феномен» одержал болевыми и удушающими приемами. Габариты и нестандартная ударная техника испанца могут доставить проблемы в начале поединка, но как только Царукян сможет навязать свой темп, его агрессивная борьба и тяжелые серии ударов должны стать весомее того, что противопоставит Альварез.
Сергей Березовский