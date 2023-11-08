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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Жан-Клод Ван Дамм назвал бойца Петра Яна «великим чемпионом»

Голливудский актер и обладатель черного пояса по сетокан-карате Жан-Клод Ван Дамм назвал российского бойца Петра Яна великим чемпионом и передал ему привет.

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Чемпион Европы по карате, актер Жан-Клод Ван Дамм отметил технику, скорость и выносливость экс-чемпиона UFC в легчайшем дивизионе.

«Петр Ян — великий чемпион. У него хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио», — сказал Ван Дамм во время встречи в Чехии с тренером по единоборствам Мартином Водецки.

Недавно Ян заявил, что перенес операцию на глазу. Российский боец проиграл в трех последних поединках — с американцами Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли, а также с грузином Мерабом Двалишвили. Всего на его счету 21 бой в ММА, в которых он одержал 16 побед.

Ван Дамм прославился снимаясь в фильмах «Кровавый спорт» и «Кикбоксер», а также в различных боевиках. Актер изучал пять видов боевых искусств: сетокан-карате, карате-до, кикбоксинг, кун-фу и таэквондо.

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