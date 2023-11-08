Жан-Клод Ван Дамм назвал бойца Петра Яна «великим чемпионом»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=719ce28b99ec4a04&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239717" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпион Европы по карате, актер Жан-Клод Ван Дамм отметил технику, скорость и выносливость экс-чемпиона UFC в легчайшем дивизионе.

«Петр Ян — великий чемпион. У него хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио», — сказал Ван Дамм во время встречи в Чехии с тренером по единоборствам Мартином Водецки.

Недавно Ян заявил, что перенес операцию на глазу. Российский боец проиграл в трех последних поединках — с американцами Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли, а также с грузином Мерабом Двалишвили. Всего на его счету 21 бой в ММА, в которых он одержал 16 побед.