Жан-Клод Ван Дамм назвал бойца Петра Яна «великим чемпионом»
Голливудский актер и обладатель черного пояса по сетокан-карате Жан-Клод Ван Дамм назвал российского бойца Петра Яна великим чемпионом и передал ему привет.
Голливудский актер и обладатель черного пояса по сетокан-карате Жан-Клод Ван Дамм назвал российского бойца Петра Яна великим чемпионом и передал ему привет.
Чемпион Европы по карате, актер Жан-Клод Ван Дамм отметил технику, скорость и выносливость экс-чемпиона UFC в легчайшем дивизионе.
«Петр Ян — великий чемпион. У него хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио», — сказал Ван Дамм во время встречи в Чехии с тренером по единоборствам Мартином Водецки.
Недавно Ян заявил, что перенес операцию на глазу. Российский боец проиграл в трех последних поединках — с американцами Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли, а также с грузином Мерабом Двалишвили. Всего на его счету 21 бой в ММА, в которых он одержал 16 побед.
Ван Дамм прославился снимаясь в фильмах «Кровавый спорт» и «Кикбоксер», а также в различных боевиках. Актер изучал пять видов боевых искусств: сетокан-карате, карате-до, кикбоксинг, кун-фу и таэквондо.