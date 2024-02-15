Рублев одержал волевую победу над Оже-Альяссимом в Роттердаме
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира АТР в Роттердаме, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима (3:6, 7:6, 7:5).
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира АТР в Роттердаме, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима (3:6, 7:6, 7:5).
Матч продолжался 2 часа 36 минут. Рублев сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету Оже-Альяссима 20 подач на вылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех. В решающем сете при счете 4:5 в пользу Оже-Альяссима Рублев сумел отыграть тройной матчбол.
В следующем раунде Рублев сразится с австралийцем Алексом Де Минауром. Россиянин посеян на турнире под вторым номером, австралиец — под пятым. Теннисисты встречались друг с другом три недели назад в матче ⅛ финала Australian Open. Тогда матч закончился победой Рублева (6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0).
В другом матче игрового дня россиянин Роман Сафиуллин в первом круге уступил седьмой ракетке мира датчанину Хольгеру Руне (4:6, 6:2, 1:6).