Рублев одержал волевую победу над Оже-Альяссимом в Роттердаме

Матч продолжался 2 часа 36 минут. Рублев сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету Оже-Альяссима 20 подач на вылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех. В решающем сете при счете 4:5 в пользу Оже-Альяссима Рублев сумел отыграть тройной матчбол.