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21:33 (мск), источник: БЕЛТА

Два золота и серебро взяли белорусские легкоатлеты на турнире в Твери

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты завоевали три награды на турнире Athletics League в Твери, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Два золота белорусы добыли в секторе для прыжков с шестом: в женских состязаниях Ирина Жук победила с результатом 4 м 56 см, а у мужчин Матвей Волков первенствовал с результатом 5 м 71 см.

В женском турнире по прыжкам в длину белоруска Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебряную медаль, прыгнув на 6 46 см.

Фестиваль Athletics League — это соревнования нового формата, которые проходят не на стадионах, а на площадях и улицах городов.

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