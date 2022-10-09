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11:42 (мск), источник: Московский комсомолец

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и досрочно стал чемпионом мира

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии-2022.

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Источник: Reuters

Гонка на трассе «Сузука» была прервана красными флагами после аварии на первом круге, и продолжена спустя два часа. Отметим, что заезд завершился по итогам отсчета времени, а не количества фиксированных кругов.

Второе место сегодня занял монегаск Шарль Леклер на «Феррари», третьим стал партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес.

Сегодняшняя победа позволила Максу Ферстаппену защитить титул чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1». Напомним, в прошлом сезоне голландец вырвал титул из рук Льюиса Хэмилтона на последнем круге заключительной гонки.

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