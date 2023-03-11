«Денвер» проиграл «Сан-Антонио» в матче НБА
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Клуб «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Клуб «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 128:120 (26:38, 42:29, 30:26, 30:27) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который записал на свой счет 26-й трибл-дабл в сезоне (37 очков, 11 подборов, 11 передач). В составе победителей больше всех очков набрал форвард Келдон Джонсон (23).
«Денвер» впервые в сезоне проиграл в матче, в котором Йокич сделал трипл-дабл.
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