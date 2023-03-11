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11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Денвер» проиграл «Сан-Антонио» в матче НБА

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Клуб «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 128:120 (26:38, 42:29, 30:26, 30:27) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который записал на свой счет 26-й трибл-дабл в сезоне (37 очков, 11 подборов, 11 передач). В составе победителей больше всех очков набрал форвард Келдон Джонсон (23).

«Денвер» впервые в сезоне проиграл в матче, в котором Йокич сделал трипл-дабл.

Другие результаты игрового дня:

  • «Вашингтон» — «Атланта» — 107:114;
  • «Филадельфия» — «Портленд» — 120:119;
  • «Майами» — «Кливленд» — 119:115;
  • «Миннесота» — «Бруклин» — 123:124 ОТ;
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто» — 122:112.

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