«Денвер» проиграл «Сан-Антонио» в матче НБА

Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 128:120 (26:38, 42:29, 30:26, 30:27) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который записал на свой счет 26-й трибл-дабл в сезоне (37 очков, 11 подборов, 11 передач). В составе победителей больше всех очков набрал форвард Келдон Джонсон (23).