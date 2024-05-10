Владимир Гомельский высказался о проблемах ЦСКА во 2-м матче ½ финала ЕЛ с «Зенитом»

"Как известно, всё познаётся в сравнении. Если сравнивать хотя бы цифры, то получается, что в первом матче серии армейцы блестяще сыграли в защите. Агрессивно, умно, с хорошими подстраховками. Во втором матче — игра в защите у ЦСКА откровенно не получилась.

⟨…⟩ У ЦСКА некого выделить. Показал игру, которую от него ждут, Оливье Хэнлан. Но ведь этого мало. И, честно говоря, усилий Хэнлана и ещё двух игроков задней линии просто не хватает. Нужна добавка впереди от высокорослых игроков. Но Тони Джекири по-прежнему не ловит мяч, а у Ливио Жан-Шарля в первой игре получалось всё, а во второй — ничего. И вот результат. Счёт в серии 1−1. Но «Зенит» почувствовал уверенность", — сказал Гомельский на своей странице в соцсетях.