Лука Дончич установил рекорд XXI века на Евробаскете

Предыдущий рекорд принадлежал знаменитому немцу Дирку Новицки. На Евро-2001 он набрал 43 очка в матче со сборной Испании.

Матч Словения — Франция определял победителя группы В. Словенцы выиграли со счетом 88:82, то есть Дончич набрал более половины очков своей команды.

Лука Дончич с 2018 г. выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Даллас Маверикс» с 2018 г. После своего первого сезона он получил приз лучшему новичку, а в последующие три — включался в пятерку всех звезд НБА.