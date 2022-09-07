Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.09
Наполи
Ливерпуль
41
Футбол. Еврокубки
7.09
Атлетико
Порту
21
Футбол. Еврокубки
7.09
Брюгге
Байер
10
Футбол. Еврокубки
7.09
Барселона
Виктория Пл
51
Футбол. Еврокубки
7.09
Интер
Бавария
02
Футбол. Еврокубки
7.09
Тоттенхэм Хотспур
Марсель
20
Футбол. Зарубежный
7.09
Лорьян
Лион
31
Футбол. Еврокубки
7.09
Аякс
Рейнджерс
40
Футбол. Еврокубки
7.09
Айнтрахт Ф
Спортинг
03
Хоккей. КХЛ
7.09
СКА
Авангард
41
Хоккей. КХЛ
7.09
Сочи
Динамо М
24
Хоккей. КХЛ
7.09
Динамо Мн
Салават Юлаев
24
Хоккей. КХЛ
7.09
Локомотив
Нефтехимик
43
Хоккей. КХЛ
7.09
Витязь
Барыс
50
Все события
Фоторепортажи
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
7 сентября, источник: Ведомости.Спорт

Лука Дончич установил рекорд XXI века на Евробаскете

Защитник баскетбольной сборной Словении Лука Дончич установил рекорд чемпионатов Европы XXI века по набранным очкам в одном матче. В игре со сборной Франции он записал на свой счет 47 баллов.

Наверх
Источник: Reuters

Предыдущий рекорд принадлежал знаменитому немцу Дирку Новицки. На Евро-2001 он набрал 43 очка в матче со сборной Испании.

Матч Словения — Франция определял победителя группы В. Словенцы выиграли со счетом 88:82, то есть Дончич набрал более половины очков своей команды.

Лука Дончич с 2018 г. выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Даллас Маверикс» с 2018 г. После своего первого сезона он получил приз лучшему новичку, а в последующие три — включался в пятерку всех звезд НБА.

В 2017 г. словенская сборная выиграла чемпионат Европы, а 18-летний Дончич был включен в символическую сборную турнира. На Олимпийских играх в Пекине Лука помог добраться своей команде до полуфинала, а в дебютном матче против Аргентины набрал 48 очков.

 Легендарный матч в разрушенном Сталинграде: мяч с самолета, патефон на трибунах и «Спартак» на поле
150 рублей за «халтурку» и 60 — за победу над «Динамо» Киев: Игорь Шалимов вспоминает свой «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь