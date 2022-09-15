Словения складывает чемпионские полномочия. Дончич покидает Евробаскет вслед за Йокичем и Адетокунбо

Евробаскет-2022

Четвертьфиналы

Польша — Словения — 90:87

Франция — Италия — 93:85 (ОТ)

Германия — Греция — 107:96

Испания — Финляндия — 100:90

Полуфиналы. 16 сентября

Польша — Франция

Германия — Испания

На Евробаскете-2022 определились все полуфиналисты турнира. И если вылет Греции с Яннисом Адетокунбо от Германии стал мини-сенсацией, то поражение действующих чемпионов словенцев от Польши — настоящий шок. Лука Дончич и компания провалили первую половину матча, уступая «-19», но выдали потрясающую третью четверть (24:6). На заключительную десятиминутку у обоих коллективов осталось не так много сил, но в решающий момент лидеры Словении мазали (Дончич и вовсе получил пятый фол), а капитан Польши Матеуш Понитка забил решающий трехочковый при счете 84:80 с идеальной хладнокровностью. До этого момента бывший игрок «Зенита» успел оформить трипл-дабл, став всего четвертым игроком в истории чемпионатов Европы, кому покорилось это достижение.

Магия Франции и Понитки

Италия упустила супервозможность отправить домой французов. В первой половине команда Руди Гобера владела преимуществом, но растеряла весь гандикап в третьей четверти. Ее Марко Списсу и компания выиграли с преимуществом «+13». В заключительной десятиминутке итальянцы уверенно вели с разницей 5−7 очков, а Гобер был грамотно перекрыт в трехсекундной зоне. Ученик Этторе Мессины Джанмарко Поццекко сумел найти грамотную защитную схему против Николы Йокича в первом раунде плей-офф, а теперь и почти убрал со своего пути другого доминирующего центрового. Но удача на этот раз отвернулась от итальянцев. На последней минуте они позволили сопернику приблизиться в счете, но все равно все было в руках Симоне Фонтеккио. Забей он оба штрафных за 12 секунд до конца, и Франция была бы обречена. Но форвард «Юты», проводивший прекрасный матч, дважды промазал. Томасу Эртелю хватило времени, что сравнять счет в отличном проходе, а в овертайме уже Гобер и Гершон Ябуселе не дали усомниться в превосходстве «Трехцветных».

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Франция выигрывает второй безнадежный матч подряд на этом Евробаскете. Турция и Италия были уже одной ногой в следующем раунде, но пока магия Винсента Колле работает. Следующий соперник главных фаворитов турнира — сборная Польши.

Поляки обыграли действующих чемпионов турнира во главе с Лукой Дончичем. Словенцы как будто бы не вышли на эту игру. По ходу второй четверти они уступали «-23», а на большой перерыв ушли при «-19». Оборона команды Александра Секулича не могла справиться с Пониткой, Эй Джей Слоутером и Михалом Соколовски. Дончич был слабым звеном в обороне, да еще и не преуспевал в атаке. Правда, большой перерыв пошел балканцам на пользу. Дончич и Горан Драгич стали исправно набирать очки, а поляки занервничали. Упал их шикарный процент дальних попаданий, а в защите они рассыпались как карточный домик. В итоге перед последней четвертью преимущество поляков растаяло до одного очка. Мало кто сомневался, что словенцы дожмут соперника, но тут настало время преобразиться коллективу Игора Миличича.

Поляки отвечали ударом на удар, а за три минуты до конца вышли вперед «+4». И буквально в следующей атаке Понитка пошел в проход и спровоцировал Дончича на пятый фол. Суперзвезда «Далласа» отправилась отдыхать, а бывший игрок «Зенита» в итоге решил исход матча. За минуту до конца дальним попаданием он сделал преимущество своей команды «+7». Отыграться уже было нереально.

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Понитка оформил трипл-дабл: 26 очков, 16 подборов и 10 передач. Ранее такое удавалось сделать только Стоянку Вранковичу, Тони Кукочу и Андрею Мандаке. Дончич же взял вину за поражения на себя: «Возможно, я не был готов на сто процентов, мне сделали укол, но не в этом дело. Я играл ужасно, подвел свою команду, подвел всю страну, которая нас поддерживала. Это моя вина. Мне надо проанализировать свои действия».

Таким образом, Словения не смогла защитить титул, завоеванный пять лет назад при Игоре Кокошкове. Зато у другого Игора появляется шанс на золото. Миличич возглавил Польшу в октябре прошлого года, сменив Майка Тейлора. Американец выводил команду в четвертьфинал чемпионата мира-2019, поэтому многие болельщики были недовольны его отставкой, но в Берлине хорват доказал, что руководство федерации приняло правильное решение. Кстати, Миличич не посторонний человек для России. В своей карьере он выступал за «Енисей», а прошлым летом был близок к тому, чтобы возглавить УНИКС.

17 трехочковых от хозяев

Днем ранее были не менее интересные сюжеты. Сборная Испании проигрывала 15 очков Финляндии Лаури Маркканена по ходу второй четверти, но сумела переломить ход неудачно складывающегося матча. Вилли и Хуан Эрнангомесы на двоих набрали 42 очка, а в концовке свое веское слово сказал ветеран Руди Фернандес. 37-летний форвард «Реала» сделал важный перехват, а затем забросил решающий трехочковый.

Таким образом, Испания, которая потеряла практически всех своих звезд перед Евробаскетом, находится в шаге от медалей. Итальянец Серджио Скариоло, который возглавляет «Красную фурию» с 2015 года, еще раз подтверждает звание одного из лучших тренеров Европы. После возвращения из НБА он с ходу выиграл Еврокубок с «Виртусом», а теперь добивается успеха с командой, в которую мало кто верил.

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Впрочем, обыграть разогнавшуюся Германию в полуфинале будет очень сложно. Парни бывшего тренера «Автодора» Горди Херберта пока уверенно двигаются по сетке плей-офф. В ⅛ финала немцы обыграли Черногорию, а в четвертьфинале расправились со сборной Греции. Первая половина выдалась равной, а на последних секундах второй четверти Костас Слукас забил красивейший базер со своей половины площадки.

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Греки ушли на перерыв с преимуществом «+4». Казалось, это попадание должно было вселить в команду Димитриса Итудиса дополнительную уверенность, но вышло иначе. Третью четверть немцы выиграли 26:10, сделав мощный рывок 20:4.

В четвертой греки попытались спастись за счет своей главной звезды, но Янниса так плотно держали, что ему приходилось атаковать из очень сложных позиций. Да, суперзвезда «Милуоки» набрала 31 очко, но из партнеров его поддержали только Тайлер Дорси и Яннулис Лазаретзакис. Немцы же не сбавляли темпа, набирая очки почти в каждой атаке. Адетокунбо не выдержал и от бессилия схлопотал два неспортивных фола, отправившись досматривать матч в раздевалку. Соперник же показал отличный процент попаданий из-за дуги (17/31). На своем паркете Денис Шредер и Франц Вагнер вполне могут добиться серьезного успеха.

«Это тяжелый момент, но нужно вставать, когда падаешь, — отметил после игры бывший тренер ЦСКА Итудис. — На площадке была мужская борьба. Германия оказалась лучше. Но это только начало. Нам нужно извлечь из этого важные уроки. Каждому из нас. Мы получили большое удовольствие от этого путешествия. Я думаю, что мы заставили многих гордиться тем, как выступает эта команда. Мы хотели победить в этой войне, но этого не произошло. Что касается Янниса, работать с ним легко, потому что он очень мотивирован. Он очень скромный. У него необыкновенный подход в целом к жизни и спорту. Сейчас ему определенно нужно перевести дух, вернуться в НБА здоровым, выиграть там титулы и вернуться в национальную сборную, когда это будет возможно».