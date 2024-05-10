Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Гавр
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрозиноне
Интер
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург
Штутгарт
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швеция
США
Хоккей. НХЛ
11.05
Бостон
Флорида
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Швейцария
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Словакия
Германия
Футбол. Премьер-лига
16:00
Крылья Советов
Ахмат
Хоккей. НХЛ
11.05
Ванкувер
Эдмонтон
Все события
17:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Германии Гнабри пропустит Евро-2024

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри пропустит домашний чемпионат Европы-2024 из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает Sky Sport.

Нападающий сборной Германии Гнабри пропустит Евро-2024 | Источник: Спорт-Экспресс

8 мая 28-летний игрок получил травму в первом тайме ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

Сборная Германии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды.

В текущем сезоне Гнабри провел 20 игр за «Баварию» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Схождение Благодатного огня: смотреть трансляцию в прямом эфире
ВАДА запретила Тунису выступать на Олимпиаде под своим флагом
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь