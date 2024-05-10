Нападающий сборной Германии Гнабри пропустит Евро-2024
Нападающий «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри пропустит домашний чемпионат Европы-2024 из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает Sky Sport.
Нападающий «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри пропустит домашний чемпионат Европы-2024 из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает Sky Sport.
8 мая 28-летний игрок получил травму в первом тайме ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).
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В текущем сезоне Гнабри провел 20 игр за «Баварию» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.