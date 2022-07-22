Путин дал добро: зачем российская биатлонистка сбежала в Литву

Источник: Из личного архива Лидии Жураускайте

Кто такая Лидия Жураускайте

Тема смены спортивного гражданства все чаще всплывает в российском спорте. Понятно, что санкции и международная изоляция заставляют наших спортсменов думать над альтернативами. Теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублев уже даже не скрывают, что задумываются над выступлениями под другим флагом.

Дошла очередь и до биатлона, где 23-летняя Лидия Жураускайте приняла судьбоносное для себя решение сбежать в Литву, где у нее родился и жил прадедушка. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявлял, что члены сборной страны не собираются менять гражданство ни сейчас, ни в ближайшее время. Собственно, глава СБР и не соврал.

Жураускайте не является членом сборной России по биатлону и едва ли может считаться даже кандидатом в нее. Девушка родилась в Мурманске, а биатлоном стала заниматься лишь в 14 лет. Несмотря на наличие звания мастера спорта, ни в одну из юниорских или юношеских сборных страны Лидия не вызывалась. Да и на внутрироссийских стартах никогда не была на пьедестале.

Мечта об Олимпиаде

Судя по всему, тут спортсменка и вспомнила о своих литовских корнях. Благодаря прадеду из Литвы она имела возможность получить гражданство по упрощенной системе. Правда, необходимо было сказать «до свидания» российскому паспорту. Довольно логичное решение, учитывая, что у женской сборной Литвы в последнее время нет ярких спортсменок. И даже не самая сильная биатлонистка из России там наверняка будет выглядеть достойно, а, возможно, впоследствии станет лидером команды. В 23 года еще вполне можно прогрессировать.

Свои желания Жураускайте обозначила еще в прошлом году и даже хотела успеть поменять паспорт до Олимпиады в Пекине, но бюрократические процессы затянулись.

«Моя главная цель — Олимпийские игры в Италии. Я не могу выступить на Играх в Пекине, потому что мы не успеваем получить гражданство. Но мне очень важно, что меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве», — приводит слова спортсменки литовский портал LTR. Стоит ли России жалеть о ее уходе?

Лидия получила полную поддержку и от главы Федерации биатлона Литвы Арунаса Даугирдаса, который в октябре 2021 года отмечал, что российская спортсменка является «без пяти минут гражданкой Литвы». Им надо было лишь дождаться документа из России об отказе от гражданства. И вот президент Владимир Путин дал на это добро и подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте.

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в документе.

Паниковать из-за ухода 23-летней спортсменки нашему биатлону точно не стоит. И критиковать за побег, конечно, тоже не следует. Лидия мечтает о выступлении на Олимпиаде и отчетливо понимает, что в составе сборной Литвы это сделать гораздо проще независимо от того, будет ли Россия представлена в Милане-2026 или нет.