Норвегия провалилась в эстафете на чемпионате мира. Даже Эстония была быстрее!

Чемпионат мира по биатлону вышел на финишную прямую. Перед женской эстафетной гонкой было понятно, что главные претендентки на победу в ней — француженки. Главные соперницы — норвежки. Но девушки из Скандинавии не просто не оправдали этот статус, а с треском провалились.

Бедная Ингрид Тандреволд просто не справляется с нервами.

Спасите Ингрид!

Норвежки проиграли очень много и стреляли так, что не увидишь и в страшном сне. В итоговом протоколе некогда лидеры мирового биатлона оказались на кошмарной десятой позиции. На их счету пять штрафных кругов и 16 доппатронов. А отставание было близким к четырём минутам.

Если после первого этапа Каролин Кноттен передавала эстафету Юни Арнеклейв с отставанием в 16 секунд, то уже к концу третьего этапа гонки Ида Льен приехала с отставанием в одну минуту и 40 секунд. К этому времени она успела зайти на два штрафных круга. Но это было ещё не так плохо.

Самым больным местом для норвежек оказался последний этап. Ингрид Тандреволд психологически не готова бежать. Казалось, что она пришла в себя после провала в супермиксте, но это было не так. Если на стрельбе лёжа Ингрид обошлась двумя дополнительными патронами, то на «стойке» её просто трясло. Иначе три штрафных круга не объяснить.

Уже после гонки Ингрид призналась, что рисковала, когда была на «стойке». Стоит ли такая игра свеч? Риторический вопрос. Среди тех, кто обыграл Норвегию значатся сборные Австрии, Чехии, Польши и даже Эстонии.

А сенсация была так близка…

Именно представительниц Эстонии устроили всем приятный сюрприз.

На втором этапе гонки в лидеры внезапно выбилась Тули Томингас. Идеальная стрельба и ход. Что это было? Это точно Эстония?!

К концу своего этапа Томингас только упрочила преимущество, передав эстафету с отрывом в 19,2 секунды от второго места. Могло быть чудо, однако эстонкам в эстафете помешала стрельба. Будь они точнее, наверняка оказались бы в медалях. А в итоге у них четвёртое место. Но и это грандиозный успех. Когда бы мы узнали, как выглядят эстонские тренеры?

Выиграла Франция. И это впервые!

Победителем стала сборная Франции. Она давали шанс соперницам, но те им не воспользовались. Софи Шово прямо протягивала пальму первенства Эстонии, когда убегала на свои два штрафных круга. Но потом за дело взялись Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон. Они восстановили превосходство француженок над всеми. Правда, Жулия заставила всех понервничать. На заключительном огневом рубеже гонки она промахнулась трижды.

Впрочем, переживали все. Шведка и немка тоже ошибались, однако смогли сохранить места в тройке и медали по итогам эстафетной гонки.

А француженка по традиции отправилась финишировать в гордом одиночестве. На последних метрах дистанции сделала актёрскую паузу, остановилась и стала обниматься с тренерами. А что? Им можно! Ведь женская сборная Франции впервые в истории выиграла эстафету на ЧМ.

Эпоха Франции утвердилась окончательно. Какое место в ней отведено всем остальным и норвежкам в частности? Покажет время.