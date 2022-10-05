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13:49 (мск), источник: ТАСС

Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских и белорусских спортсменов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) отменил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе IBA.

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Источник: РИА "Новости"

«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксеров России и Белоруссии к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу, — говорится в заявлении. — IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой».

«IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований независимо от их национальности и места жительства. Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии», — отмечается в сообщении.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.

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