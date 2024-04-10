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19:15 (мск), источник: Sport24

Тайсон Фьюри поиздевался над советами Владимира Кличко для Александра Усика

Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри отреагировал на информацию, что его ближайший соперник, украинец Александр Усик, получил советы от украинской легенды бокса Владимира Кличко.

Ранее Усик заявил, что советовался с Кличко по бою против Фьюри, оставив суть разговора в секрете. В 2015 году Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей.

«Это будут дельные советы, как проиграть Цыганскому королю. Как мой старый приятель Владимир вообще может давать кому-то советы? Он использовал бы эти советы сам, если бы имел представление, как меня победить. Я преподал Владимиру хороший урок бокса. Хотя он был неплохим чемпионом. Как и Усик», — приводит слова Фьюри Boxing Social.

Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 18 мая.

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