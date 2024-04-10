Тайсон Фьюри поиздевался над советами Владимира Кличко для Александра Усика

Ранее Усик заявил, что советовался с Кличко по бою против Фьюри, оставив суть разговора в секрете. В 2015 году Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей.

«Это будут дельные советы, как проиграть Цыганскому королю. Как мой старый приятель Владимир вообще может давать кому-то советы? Он использовал бы эти советы сам, если бы имел представление, как меня победить. Я преподал Владимиру хороший урок бокса. Хотя он был неплохим чемпионом. Как и Усик», — приводит слова Фьюри Boxing Social.