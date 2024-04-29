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00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грузинский боксер отказался фотографироваться с россиянином

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Грузинский боксер Лаша Гурули отказался фотографироваться вместе со ставшим чемпионом Европы россиянином Тарханом Идиговым во время церемонии награждения.

Грузинский боксер отказался делать фото с россиянином при вручении медалей | Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье Идигов стал победителем чемпионата Европы в Белграде в категории до 67 кг — Гурули не смог продолжить борьбу после второго раунда финального поединка.

После вручения наград и исполнения гимна России Гурули снял с себя серебряную медаль, пожал руку Идигову, но отказался позировать рядом с ним для совместного фото призеров.

Чемпионат Европы по боксу в столице Сербии завершится 28 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом и с гимном страны.

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