Грузинский боксер отказался фотографироваться с россиянином
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Грузинский боксер Лаша Гурули отказался фотографироваться вместе со ставшим чемпионом Европы россиянином Тарханом Идиговым во время церемонии награждения.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Грузинский боксер Лаша Гурули отказался фотографироваться вместе со ставшим чемпионом Европы россиянином Тарханом Идиговым во время церемонии награждения.
В воскресенье Идигов стал победителем чемпионата Европы в Белграде в категории до 67 кг — Гурули не смог продолжить борьбу после второго раунда финального поединка.
После вручения наград и исполнения гимна России Гурули снял с себя серебряную медаль, пожал руку Идигову, но отказался позировать рядом с ним для совместного фото призеров.
Чемпионат Европы по боксу в столице Сербии завершится 28 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом и с гимном страны.