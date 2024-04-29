Грузинский боксер отказался фотографироваться с россиянином

Грузинский боксер отказался делать фото с россиянином при вручении медалей | Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье Идигов стал победителем чемпионата Европы в Белграде в категории до 67 кг — Гурули не смог продолжить борьбу после второго раунда финального поединка.

После вручения наград и исполнения гимна России Гурули снял с себя серебряную медаль, пожал руку Идигову, но отказался позировать рядом с ним для совместного фото призеров.