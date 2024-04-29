Лишь одно поражение и расстроенные чемпионы. Россияне — лучшие на ЧЕ по боксу!

Источник: Соцсети

28 апреля состоялся заключительный день на мужском чемпионате Европы по боксу. Сразу девять парней из России пробились в финал, боролись за золотые медали. Ожидания были запредельными, поскольку многие боксёры подходили к своим противостояниям в статусе фаворитов. Но мало кто мог представить, что финальный день получится именно таким. Российские бойцы буквально катком прошлись по соперникам, выглядели феноменально. Но и без негативных моментов, к сожалению, не обошлось.

Старт получился для россиян фееричным. Эдмонд Худоян играючи разбил Барегама Арутюняна. Дмитрий Двали поставил в тупик Биллала Беннаму. А закрыл первый слот Эдуард Саввин, на пути у которого пал Хавьер Ибаньес Диас. Противостояния получились довольно будничными, россияне тотально доминировали. А во время награждения никаких проблем не возникало. Так было накануне, когда во время чествования Юлии Чумгалаковой просто выключился гимн.

А вот дальше начались настоящие чудеса. Габил Мамедов получил золото без боя. А всё потому, что Александру Парашчив не вышел в ринг. Кроме того, Шарабутдин Атаев, чей поединок был перенесён, также не бился с Алексеем Алфёровым. Но всё-таки получил золотую медаль. Всеволод Шумков спокойно расправился с Радославом Симеоновым Росеновым. Но нельзя сказать, что слот вышел спокойным. Некоторые наши чемпионы даже расстроились.

«Чемпионат Европы — самый лёгкий турнир в моей карьере. Провёл один полноценный бой и стал победителем. Результат в любом случае есть, мы долго готовились к турниру. Я был расстроен, что изначально нужно было провести два боя, есть небольшое разочарование. Просто я был заряжен боксировать много поединков, выложить все свои силы на ринге. Спортсмен из Беларуси вышел на бой, и я настраивался на него как на серьёзного соперника. Я не знал, что у него проблемы с рукой. Алфёров подошел ко мне и сказал, что снимается с поединка. Я не хотел этого слышать, так как очень хотел боксировать. Но Алексей повторил мне ещё раз. В итоге золотая медаль на моей шее, но полноценно чемпионом Европы я себя не могу ощущать. Думал, турнир будет тяжёлым, потому что хотел выиграть через кровь, пот и труд».

А ещё одно золото отправил в копилку национальной команды Тархан Идигов. И его выступление завершилось спорным моментом. После второго раунда соперник из Грузии Лаша Гурули снялся с поединка. А затем боец демонстративно отказался фотографироваться с российским боксёром. После поражения грузинский боец пожал россиянину руку, но фотографироваться отказался. Но Идигов прокомментировал ситуацию и дал понять, что такая ситуация его совсем не трогает.

«Нормально воспринял отказ фотографироваться. Мы своё дело сделали, он не сфотографировался и всё. Не хочет, пускай не фотографируется. Это не что-то принципиальное, он даже сейчас подходил, поздравил, пожелал удачи. Сказал, что дело не во мне, а в судьях. А причём тут судьи, если он сам снимается с боя во втором раунде, когда начинаю его бить. Судьи здесь ни при чём», — передаёт слова Идигова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

А вот последний слот получился самым невеселым для фанатов из России. Джамбулат Бижамов не смог завоевать золото. Победу оставил за собой Рами Мофид Киван. К сожалению, этот поединок был проигран абсолютно по делу. А затем Муслим Гаджимагомедов получил золото без борьбы. Нарек Манасян вообще не смог появиться в ринге.

Россия практически эталонно провела заключительный день на чемпионате Европы по боксу. Наша сборная выиграла восемь из девяти финалов, флаг практически безостановочно поднимался в воздух, над ареной звучал гимн. Национальная команда сначала выиграла общий медальный зачёт у женщин, а у мужчин и вовсе разгромила всех соперников. Наши девушки и парни — лучшие в Европе!