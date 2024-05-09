Бетербиева обязали предоставить доказательства травмы
Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Артура Бетербиева предоставить доказательства травмы. Об этом сообщает Boxing Scene.
Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Артура Бетербиева предоставить доказательства травмы. Об этом сообщает Boxing Scene.
В WBO заявили, что спортсмен должен предоставить подробное медицинское доказательство травмы, результаты исследования, прогноз восстановления и мнение врача относительно того, когда он будет допущен к активным выступлениям. В противном случае Бетербиева лишат всех прав, закрепленных в соглашении.
Изначально Бетербиев должен был драться с россиянином Дмитрием Биволом, однако Бетербиев получил разрыв мениска и перенесет операцию на колене. Их бой с Биволом теперь должен состояться в конце 2024 года.
4 мая Бетербиев заявил, что на переносе поединка настояли врачи. Боксер подчеркнул, что поединок с Биволом обязательно состоится позже.