Бетербиева обязали предоставить доказательства травмы

В WBO заявили, что спортсмен должен предоставить подробное медицинское доказательство травмы, результаты исследования, прогноз восстановления и мнение врача относительно того, когда он будет допущен к активным выступлениям. В противном случае Бетербиева лишат всех прав, закрепленных в соглашении.

Изначально Бетербиев должен был драться с россиянином Дмитрием Биволом, однако Бетербиев получил разрыв мениска и перенесет операцию на колене. Их бой с Биволом теперь должен состояться в конце 2024 года.