Косторная рассказала про последний год в группе Тутберидзе

На сезон-2020/2021 Алёна уходила в академию «Ангелы Плющенко», где у неё никак не получалось исполнять на соревнованиях тройной аксель. В итоге после финала Кубка России Косторная попросилась обратно в «Хрустальный» с условием, что до отпуска восстановит коронный прыжок. В итоге в группе Тутберидзе фигуристка провела только год. Из-за перелома руки она не сумела выступить на чемпионате России, где проходил отбор на Олимпиаду в Пекин, после чего получила немало критики за лень. В итоге Алёна ушла в ЦСКА к Елене Буяновой.