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20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Косторная рассказала про последний год в группе Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе в сезоне-2021/2022.

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Источник: Reuters

На сезон-2020/2021 Алёна уходила в академию «Ангелы Плющенко», где у неё никак не получалось исполнять на соревнованиях тройной аксель. В итоге после финала Кубка России Косторная попросилась обратно в «Хрустальный» с условием, что до отпуска восстановит коронный прыжок. В итоге в группе Тутберидзе фигуристка провела только год. Из-за перелома руки она не сумела выступить на чемпионате России, где проходил отбор на Олимпиаду в Пекин, после чего получила немало критики за лень. В итоге Алёна ушла в ЦСКА к Елене Буяновой.

«Были моменты, мне говорили надо больше работать, больше акселей прыгать, и вот последний раз закончился переломом. Но я думаю, опустим эту тему, потому что я сама на это шла», — сказала Косторная в эфире радио «Первое спортивное».

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