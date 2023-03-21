Конец прекрасной эпохи. Почему Загитова и Медведева проиграли Щербаковой

Что-то надумывали журналисты и болельщики, что-то имело место в реальности. Но самое осязаемое и, возможно, единственное, что имеет значение в дуэли Загитовой и Медведевой, — внутренний конфликт, который эта история в них разбередила.

Женя болезненно переживала серебро на Олимпиаде-2018, потому что внутренне ощущала, что сделала для золота все возможное. Да и весь ее опыт об этом говорил — до Пхенчхана ведь хватало с лихвой.

При этом «все возможное» на деле оказалось невозможным, потому что ей пришлось бороться с ростом, головой и травмами. Менять программы, платья, пропускать старты и при этом выдать прокаты такого качества и душевного звона, как Медведева на Олимпиаде-2018, — это высший пилотаж. Но «мертвая петля» обернулась посадкой на запасном аэродроме, и в моменте это казалось ей невыносимым.

У Алины Загитовой, которая вроде как победившая сторона в отдельно взятой пхенчханской дуэли, тоже хватало душевных метаний. А что, если я однодневка? Справедливо ли я победила? Имею ли я право ликовать, когда рядом рушится чужая жизнь?

До начала Олимпиады она была просто девятиклассница, которая занимается фигурным катанием. А после — звезда, вписавшая себя в историю, объект всеобщего интереса на почве любви или ненависти. Вообще это неслабое испытание для подростковой психики. К тому же, как мы помним, вскоре после Олимпиады был провальный чемпионат мира в Милане, добавивший Алине сомнений в себе. И только год спустя она сможет найти ответы на все вопросы.

Важную роль в этом противостоянии сыграла тренер Этери Тутберидзе. Стоя прямо на разломе двух тектонических плит, она почти в шпагате пыталась не дать плитам разойтись. «Они у меня обе золотые», — говорила Тутберидзе, и осуждать ее за такие слова могли только оголтелые фанаты одной или другой девочки. Первые считывали в этих словах лицемерие, а вторые — обесценивание. К слову, пожелаем всем нам никогда не оказаться на месте Тутберидзе и не делать такой выбор — между якобы обесцениванием и лицемерием.

Алина Загитова и Евгения Медведева (справа) и Этери Тутберидзе | Источник: РИА "Новости"

Многочисленные болельщики, разделившиеся на два лагеря, создали обеим фигуристкам что-то вроде безвоздушного пространства — стерильную зону исключительного обожания. Они вели фан-группы, дарили подарки мешками и цветы охапками. Устраивали перформансы в поддержку и организованной толпой приходили на турниры и шоу. Этот эмоциональный капитал, надо признать, очень помог Алине и Жене. С такой подушкой безопасности им было чуть легче проходить все трудности. Плюс обширная лояльная аудитория привлекла к ним спонсоров и рекламные контракты. Ничего подобного раньше фигуристы в России не ощущали и так свой успех не монетизировали.

То, что Загитова vs Медведева — кликоемкий сюжет, в какой-то момент признали даже руководители спортивной дирекции Первого канала и Федерации фигурного катания на коньках России. Это стало ясно, когда в рамках коммерческого турнира для действующих фигуристов капитанами двух команд выбрали именно Женю и Алину. И если раньше в хайпе на дуэли чемпионок было принято обвинять пишущую прессу, то теперь все окончательно встало на места — глупо отрицать очевидное.

Алина Загитова и Евгения Медведева на Олимпиаде-2018 | Источник: РИА "Новости"

Загитова против Медведевой, или Медведева против Загитовой — действительно захватывающая история с крутыми поворотами и потенциалом ракетного топлива. Тот Кубок Первого канала, кстати, прошел на ура и до сих пор воспринимается болельщиками как один из любимых.

Но любая интрига имеет свой срок. И Женя, и Алина с 2018 года прошли длинный путь, каждая свой. Они развивались в разном, пробовали противоположное, играли разные роли и стали абсолютно самоценными. Они заслужили, чтобы каждую из них рассматривали как отдельную личность, за которой не тянется клубок пхенчханских страстей. Их внутренние конфликты больше не влияют на их жизнь.

Поэтому, когда стало ясно, что на турнире «Русский вызов» выступят Женя и Алина, где-то внутри стукнуло: «Шо, опять?» Опять вся интрига огромного шоу с крутым кастом и дорогим продакшеном будет крутиться только вокруг того, станет ли Алина снова чемпионкой, возьмет ли Женя реванш, чьи фанаты победят в драке медведями?

В глубине души даже хотелось, чтобы девушки пошли на разрыв шаблонов и поставили парный номер. Скажем, под «Нас не догонят». Да хоть под We Are the Champions", только не надо опять этого соперничества, сравнений, болельщицких войн и безумных накруток голосований. А тут еще и Алина на жеребьевке умудрилась вытащить последний стартовый номер, что подсознательно сразу воспринималось как гарантия победы. В общем, было тревожно.

Но в жюри шоу сидели люди, далекие от фигурного катания. Им никак не резонирует драма Пхенчхана. Они не знают, кто как на кого посмотрел когда-то, кто с каким букетом сфотографировался, кто от кого уходил и куда возвращался. Они просто увидели двух очень красивых девушек, выступавших в одном отделении и выбравших разные концепции номеров. Обе — великие спортсменки с безумной поддержкой зала. И на этом все. Без какой-то подоплеки судьи оценили обеих не высоко и не низко, но значительно хуже, чем Алина и Женя привыкли.

Алина стала девятой с результатом 18,09 балла, Женя — 14-й с оценкой 17,41 из 20 возможных. Если проецировать это на реальные соревнования, то последний раз девушки занимали такие места разве что на каком-нибудь «Кубке Белоснежки» в раннем детстве.

Но что еще более удивительно, так это результаты зрительского голосования. В нем победила Камила Валиева — именно ее судьбой живет сейчас вся сердобольная фигурная общественность. На смену Пхенчхану-2018 пришел Пекин-2022, и это его героини теперь ответственные за клики и привлечение новой аудитории. Что характерно, третье место от жюри получила Анна Щербакова, еще одна героиня Пекина.

Еще недавно было невозможно представить, что две главные звезды женского одиночного катания доквадовой эры, две предводительницы гигантских фандомов, способные покорить любого спонсора и перевернуть ход любого конкурса, в турнире шоу-программ останутся без наград.

Фигуристка Евгения Медведева | Источник: РИА "Новости"

Медведева и Загитова долгое время были этакими заложницами пересечения судеб и двигателями интереса огромных зрительских масс к фигурному катанию. Это дало им много вистов, но, наверное, сильно давило психологически. Так или иначе, Алина и Женя давно заслужили право автономного существования. «Русский вызов» наконец разрубил этот дуэльный узел, давно превратившийся в атавизм.

Булгаковская Маргарита по такому случаю летела на метле и кричала: «Невидима и свободна!» Пожалуй, примерно такие эмоции сейчас могут испытывать две великие спортсменки — Евгения Медведева и Алина Загитова.