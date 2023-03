Конец прекрасной эпохи. Почему Загитова и Медведева проиграли Щербаковой

То, что Загитова vs Медведева — кликоемкий сюжет, в какой-то момент признали даже руководители спортивной дирекции Первого канала и Федерации фигурного катания на коньках России. Это стало ясно, когда в рамках коммерческого турнира для действующих фигуристов капитанами двух команд выбрали именно Женю и Алину. И если раньше в хайпе на дуэли чемпионок было принято обвинять пишущую прессу, то теперь все окончательно встало на места — глупо отрицать очевидное.

В глубине души даже хотелось, чтобы девушки пошли на разрыв шаблонов и поставили парный номер. Скажем, под «Нас не догонят». Да хоть под We Are the Champions", только не надо опять этого соперничества, сравнений, болельщицких войн и безумных накруток голосований. А тут еще и Алина на жеребьевке умудрилась вытащить последний стартовый номер, что подсознательно сразу воспринималось как гарантия победы. В общем, было тревожно.