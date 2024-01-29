В США назвали дисквалификацию Валиевой победой американских спортсменов

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

«Сегодняшнего дня мы с нетерпением ждали в течение двух лет, поскольку это важная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов по всему миру, которые выступают за чистые соревнования. Спортсмены сборной США проявили недюжинную силу духа. Их выдающиеся выступления в Пекине навсегда будут символизировать приверженность чистым соревнованиям», — цитирует заявление Хиршланд журналистка Кристин Бреннан в соцсети Х.

«Мы безмерно гордимся сборной США по фигурному катанию и выступлением, которое стало лучшим в истории команды. Теперь мы предвкушаем тот день, когда сможем от всего сердца чествовать этих спортсменов. Их звездный час приближается, и когда он настанет, это послужит свидетельством справедливости и признания, которых они действительно заслуживают», — отметила глава Олимпийского и паралимпийского комитета США.