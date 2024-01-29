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19:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В США назвали дисквалификацию Валиевой победой американских спортсменов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Генеральный директор Олимпийского и паралимпийского комитета США Сара Хиршланд назвала дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой победой для спортсменов сборной США.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

«Сегодняшнего дня мы с нетерпением ждали в течение двух лет, поскольку это важная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов по всему миру, которые выступают за чистые соревнования. Спортсмены сборной США проявили недюжинную силу духа. Их выдающиеся выступления в Пекине навсегда будут символизировать приверженность чистым соревнованиям», — цитирует заявление Хиршланд журналистка Кристин Бреннан в соцсети Х.

«Мы безмерно гордимся сборной США по фигурному катанию и выступлением, которое стало лучшим в истории команды. Теперь мы предвкушаем тот день, когда сможем от всего сердца чествовать этих спортсменов. Их звездный час приближается, и когда он настанет, это послужит свидетельством справедливости и признания, которых они действительно заслуживают», — отметила глава Олимпийского и паралимпийского комитета США.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу. Команда США заняла второе место, а японцы стали третьими. Из-за разбирательств по данному вопросу до сих пор не утверждены результаты командного турнира Игр. Серебряным призером Олимпиады стала сборная США. Бронза досталась команде Японии, четвертыми стали канадцы.

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