Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Альмерия
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фрайбург
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Тулуза
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Метц
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Клермон Фут
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Кальяри
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Нефтехимик
22
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Торпедо
12
Футбол. Зарубежный
19:05
Реймс
Ланс
Футбол. Зарубежный
19:30
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрозиноне
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Реал
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Страсбур
Лорьян
13
Футбол. Зарубежный
22:45
Брест
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Милан
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Болонья
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Сочи
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Алавес
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
19.02
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
19.02
Питтсбург
Лос-Анджелес
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
21
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Трактор
61
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас
Каролина
13
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Коламбус
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Виннипег
24
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Канада предложила ISU существенно упростить правила смены фигуристами сборных

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) существенно упростить правила смены фигуристами национальных сборных. Об этом сообщил сегодня, 18 февраля, источник издания «РИА Новости Спорт».

Наверх
Источник: Канада предложила ISU существенно упростить правила смены фигуристами сборных | Источник: Чемпионат.com

Согласно данным источника, Канада предлагает «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации в качестве обоснования для смены спортивного гражданства. Также предполагается, что предыдущая федерация, за которую выступал спортсмен, будет обязана предоставить разрешение на переход сразу же после получения «необходимых документов». Отмечается, что разрешение будет вступать в силу после отбытия карантина, при этом срок карантина составляет один соревновательный сезон, а не календарный год.

Отметим, что в предложении Канады не указано, что предыдущая федерация может не дать спортсмену права открепления. Также в тексте отсутствует фраза, что запрос фигуриста на открепление «не может быть отклонён безосновательно», которая содержалась в предыдущей версии документа.

Целью предложения значится «упрощение, которое поспособствует последовательному применению правила ко всем спортсменам».

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь