Источник: Канада предложила ISU существенно упростить правила смены фигуристами сборных

Согласно данным источника, Канада предлагает «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации в качестве обоснования для смены спортивного гражданства. Также предполагается, что предыдущая федерация, за которую выступал спортсмен, будет обязана предоставить разрешение на переход сразу же после получения «необходимых документов». Отмечается, что разрешение будет вступать в силу после отбытия карантина, при этом срок карантина составляет один соревновательный сезон, а не календарный год.