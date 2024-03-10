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18:46 (мск), источник: Sport24

Авербух отказался ставить Туктамышевой номер для «Русского вызова»

Известный хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух заявил, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева обращалсь к нему с просьбой поставить номер для турнира шоу-программ «Русский вызов», но он отказался.

Победу на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге одержал олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, а Туктамышева заняла второе место.

"То, что сделал Алексей на льду, это чуть больше, чем просто выступление. Понимаю, что питерская публика очень ждала победы Лизы Туктамышевой. Она прекрасно выступила.

Раскрою маленький секрет: Туктамышева обращалась ко мне с просьбой о постановке номера для «Русского вызова». Мы с ней давно сотрудничаем, но в этот раз уже начал работу с Ягудиным.

Номера очень похожи, но Елизавета каталась под голос великой Алисы Фрейндлих, а мы работали в другом направлении. Мне кажется, все только выиграли от того, что увидели два таких разных номера", — сказал Авербух РИА Новости.

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