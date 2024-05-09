Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Бостон
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
8.05
Реал
Бавария
Все события
10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Двукратный чемпион мира и призёр Олимпиад фигурист Сёма Уно завершил карьеру

Сегодня, 9 мая, стало известно, что японский фигурист Сёма Уно завершил карьеру.

Двукратный чемпион мира и призёр Олимпиад фигурист Сёма Уно завершил карьеру | Источник: Чемпионат.com

Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Всем привет! Я принял решение завершить карьеру. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня как спортсмена. Я начал заниматься фигурным катанием в пять лет и продолжаю кататься на протяжении 21 года. Я очень рад своей прошедшей спортивной карьере», — написал Сёма Уно.

Последние годы Сёму Уно тренировал серебряный призёр Олимпиады-2006 Стефан Ламбьель.

Отметим, что Уно является серебряным призёром Олимпиады 2018 года, бронзовым призёром в личном одиночном катании и серебряным призёром в командном соревновании Игр-2022, двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании, чемпионом четырёх континентов — 2019, победителем финала Гран-при 2022 года.

Фигурист сообщил, что 14 мая проведёт пресс-конференцию, на которой расскажет о своей будущей деятельности.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь