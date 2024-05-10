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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уехавший из России Милохин рассказал, спал ли он с Медведевой

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Блогер Даня Милохин ответил на вопрос, спал ли он с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Источник: Соцсети

Милохин и Медведева выступали в паре на проекте «Ледниковый период».

«Нет. К сожалению или счастью, нет», — ответил Милохин на вопрос во время прямого эфира в соцсетях.

Медведевой 24 года. Она является двукратным серебряным призером Олимпиады, а также двукратной чемпионкой мира и Европы.

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