Уехавший из России Милохин рассказал, спал ли он с Медведевой
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Блогер Даня Милохин ответил на вопрос, спал ли он с фигуристкой Евгенией Медведевой.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Блогер Даня Милохин ответил на вопрос, спал ли он с фигуристкой Евгенией Медведевой.
Милохин и Медведева выступали в паре на проекте «Ледниковый период».
«Нет. К сожалению или счастью, нет», — ответил Милохин на вопрос во время прямого эфира в соцсетях.
Медведевой 24 года. Она является двукратным серебряным призером Олимпиады, а также двукратной чемпионкой мира и Европы.