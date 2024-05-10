Бывшая ученица Тутберидзе перешла в группу Плющенко
Любовь Рубцова, пропустившая прошлый сезон из-за травмы, прекратила сотрудничество с Алексеем Василевским и ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона.
Любовь Рубцова, пропустившая прошлый сезон из-за травмы, прекратила сотрудничество с Алексеем Василевским и ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона.
Российская фигуристка Любовь Рубцова перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер Алексей Василевский, у которого 15-летняя спортсменка ранее занималась.
«Мы закончили сотрудничество», — сказал Василевский.
В прошлом сезоне Рубцова перенесла операцию на спине и не соревновалась.
Рубцова, которая владеет четвертыми прыжками, ранее некоторое время тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а также у Сергея Давыдова в ЦСКА.
В сезоне 2022/23 Рубцова победила на чемпионате Москвы, стала шестой на первенстве России и восьмой на чемпионате России по прыжкам.