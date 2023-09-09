Футболисты сборной Беларуси не смогли победить андоррцев в квалификации Евро-2024
Сегодня в гостевом поединке 5-го тура квалификационной группы I белорусы не смогли победить команду Андорры — 0:0.
Сегодня в гостевом поединке 5-го тура квалификационной группы I белорусы не смогли победить команду Андорры — 0:0.
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси в первый раз сыграли вничью в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый матч под началом испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера белорусские футболисты начали очень активно и на 5-й минуте Артем Концевой поразил ворота хозяев поля. Однако после видеопросмотра арбитр не засчитал гол из-за офсайда. Белорусы продолжали доминировать, но не смогли выйти вперед. Второй тайм прошел по такому же сценарию, гости много атаковали, однако добиться успеха им так и не удалось.
В четырех предыдущих встречах белорусы набрали 3 очка, обыграв команду Косово (2:1). В пассиве поражения от Швейцарии (0:5), Румынии (1:2) и Израиля (1:2).
Также сегодня футболисты Косово примут в Приштине швейцарцев, а в Бухаресте румыны встретятся с израильтянами. Свой следующий матч сборная Беларуси проведет 12 сентябпя в Тель-Авиве против израильской команды.
Турнирное положение: Швейцария — 10 очков, Румыния — 8, Израиль — 7, Беларусь — 4, Косово — 3, Андорра — 2.