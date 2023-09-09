Футболисты сборной Беларуси не смогли победить андоррцев в квалификации Евро-2024

Первый матч под началом испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера белорусские футболисты начали очень активно и на 5-й минуте Артем Концевой поразил ворота хозяев поля. Однако после видеопросмотра арбитр не засчитал гол из-за офсайда. Белорусы продолжали доминировать, но не смогли выйти вперед. Второй тайм прошел по такому же сценарию, гости много атаковали, однако добиться успеха им так и не удалось.