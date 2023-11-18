Мор: Для текущей сборной Казахстана Алип важнее, чем Зайнутдинов

«Я смотрел все матчи сборной Казахстана в этом отборе. Не могу сказать, что Зайнутдинов — прямо незаменимый игрок. Если брать статистику — голы есть, пенальти. Но не могу сказать, что через него игра строится. Что он ведёт игру, через него атаки строятся — такого нет. Для этой команды Алип важнее, чем Зайнутдинов с точки зрения полезности. Отсутствие Алипа хуже, чем отсутствие Зайнутдинова», — приводит слова Мора «Матч ТВ».