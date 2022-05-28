Юрген Клопп рассказал, какую надпись хотел бы видеть на своём надгробии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, какую надпись хотел бы видеть на своём надгробии.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, какую надпись хотел бы видеть на своём надгробии.
«Не знаю, что хочу, чтобы люди думали обо мне. Что я хочу сделать для клуба, так это создать структуру и культуру сейчас и после того, как уйду. Потому что правильная структура и правильная культура не должны зависеть от людей; это должно зависеть от клуба. Это моя цель на самом деле.
Люди никогда не спрашивают меня, какое наследие я хочу оставить в футбольном клубе, но однажды меня спросили, какую надпись я хотел бы видеть на своём надгробии. Честно говоря, это что-то вроде: “Он был хорошим парнем”. Этого было бы абсолютно достаточно. Чтобы добиться успеха, мне не нужно идти по головам. До сих пор этого никогда не случалось, так что я не буду начинать это сейчас», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
28 мая «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.