Киевское «Динамо» уступило «Фенербахче», «Ренн» обыграл кипрский АЕК в Лиге Европы

Футбол, Лига Европы, Группа B8.09.2022, 19:45 (МСК UTC+3)Sukru Saracoglu
|Густаво Энрике
|35′
|Виктор Цыганков
|63′
|Миши Батшуайи
|90+2′
|1
|Алтай Байындыр
90+6′
|1
|Георгий Бущан
87′
|28
|Густаво Энрике
|6
|Никита Бурда
|28
|Луан Перес
|34
|Александр Сирота
78′
|41
|Аттила Солои
|94
|Томаш Кендзера
|5
|Виллиан Арайо
|5
|Сергей Сидорчук
|16
|Ферди Кадиоглу
|7
|Владислав Кабаев
|6
|Эзджан Алиоски
82′83′
|29
|Виталий Буяльский
|8
|Мерт Хакан Яндаш
73′
|15
|Виктор Цыганков
|27
|Мигел Крешпу
83′
|44
|Владислав Дубинчак
59′
|18
|Энрике Линкольн
|2
|Константин Вивчаренко
|9
|Диего Росси
68′70′
|10
|Николай Шапаренко
67′
|17
|Ирфан Кахветжи
|8
|Владимир Шепелев
|15
|Джошуа Кинг
50′69′
|19
|Денис Гармаш
11′88′
|13
|Эннер Валенсия
|21
|Никита Кравченко
|20
|Жоау Педру
70′
|23
|Миши Батшуайи
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Тамаш Богнар(Венгрия)