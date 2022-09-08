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Фейеноорд
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8.09
Штурм
Мидтьюлланн
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Футбол. Лига Европы. Все результаты
8 сентября, источник: Sport24

Киевское «Динамо» уступило «Фенербахче», «Ренн» обыграл кипрский АЕК в Лиге Европы

Киевское «Динамо» потерпело поражение в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).

Фенербахче
Динамо К
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Источник: Reuters

На гол Энрике Вернеса на 35-й минуте киевляне ответили точным ударом Виктора Цыганкова на 63-й минуте.

Решающий мяч на 3-й компенсированной минуте забил форвард стамбульского клуба Миши Батшуайи.

В другой встрече группы B французский «Ренн» в гостях обыграл кипрский АЕК (2:1).

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2:1
Первый тайм: 1:0
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