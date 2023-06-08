Капитану «Фиорентины» наложили восемь швов после броска стакана с трибун

Бираги получил травму по ходу финального матча Лиги конференций против английского «Вест Хэма» (1:2) в среду. Из-за инцидента встреча была прервана в первом тайме на несколько минут.

«Инцидент, очевидно, повлиял на игру футболиста и его товарищей по команде, они были отвлечены от футбола из-за угрозы безопасности. Капитан “Фиорентины”, несмотря на рану и восемь швов, продолжил встречу. Клуб уверен, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценит инцидент и должным образом накажет виновных, чтобы подобные ситуации не повторялись», — говорится в заявлении клуба.