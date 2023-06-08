Защитник «Вест Хэма» Эмерсон первым в истории выиграл все турниры УЕФА

В среду «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций. Эмерсон впервые стал чемпионом этого турнира, проведя на поле в финальной игре все 90 минут.

Ранее 28-летний футболист в составе «Челси» побеждал в Лиге Европы (2019), Лиге чемпионов (2021) и Суперкубке УЕФА (2021). Также в составе сборной Италии защитник выиграл Евро-2020.

Примечательно, что Эмерсон является натурализованным бразильцем. Уроженец штата Сан-Паулу начинал карьеру в бразильском «Сантосе», а летом 2014 году продолжил карьеру в Италии, став игроком «Палермо». В 2017 году он получил итальянское гражданство, так как его мать является итальянкой. С 2018 года Эмерсон выступает за итальянскую сборную, за которую на данный момент провел 29 матчей.